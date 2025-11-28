Nemzetépítés és hazaszeretet: Nemeskürty Istvánra emlékeztek az NKE-n

Nemeskürty István sokrétű életművének – történetírás, oktatás, filmgyártás, kulturális és közéleti szerepvállalás – állított emléket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Kar (NITK) Történelem és Társadalom Tanszékének konferenciája – közölte az NKE. Az egyetem arról tájékoztatott, hogy

a program nyitóeseményeként a Főépület 2. emeletén található közösségi teret Nemeskürty Társalgóvá keresztelték.

Veszelszki Ágnes, a NITK dékánja kiemelte: „egy tér átnevezése nem pusztán névtáblacsere, hanem a hely új értelmezésének megszületése, valamint a közös gondolkodás elindítása.” Nemeskürty életműve azért különleges, mert ugyanabból a szellemi forrásból táplálkozó sokféle szerepet – történetíró, stúdióvezető, pedagógus, irodalomtörténész, közéleti szerepvállaló – töltött be, a róla elnevezett társalgó ezért a párbeszéd és a nyitottság helye lesz – hangsúlyozta.

A Nemeskürty-társalgó (Fotó: NKE/Szilágyi Dénes)

Nemeskürty István gyökerei és hűsége

A konferencia szakmai programját Szerencsés Károly habilitált egyetemi tanár, az NKE NITK Történelem és Társadalom Tanszékének vezetője nyitotta meg, aki a magyar történelem pillanatait idézte fel, amikor a nemzet a válságokra nem visszahúzódással, hanem kulturális és intézményépítő erőfeszítésekkel válaszolt. A Ludovika megépítése is ilyen válasz volt: a kultúra, az oktatás megerősítése a bizonytalan korokban.

Nemeskürty István olyan ember volt, aki hűséget tanúsított a közösség iránt, és ez ma is példamutató, önismerete, önfegyelme és morális tartása ugyanakkor kiemelkedő volt

– fejtette ki a tanszékvezető.

Szakály Sándor, az MTA doktora, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár igazgatója Nemeskürty István életének első szakaszát, katonai gyökereit és ifjúkori pályáját mutatta be. Kiderült, hogy családi indíttatásból választotta a katonatiszti pályát, amely akkoriban megbecsült, vonzó hivatás volt. Tanulmányait a Ludovika Akadémia képzésén, a Hűvösvölgyben lévő Bolyai János Műszaki Akadémián végezte. 1944. november 15-én avatták hadnaggyá, ettől kezdve viselhette az „akadémikus” megszólítás. 1950 után már egyértelműbben a tanári, irodalmi, kulturális pálya felé fordult, de katonai múltját továbbra is hűséggel vállalta.