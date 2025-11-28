Nemeskürty IstvánirodalomtörténészpedagóguskönyvNITKnemeskürty életpályaéletműtanártörténelemhaza

Nemzetépítés és hazaszeretet: Nemeskürty Istvánra emlékeztek az NKE-n

Nemeskürty István legfőbb öröksége a hazafias szemlélete, a személyes bátorsága, valamint az erkölcsi tartása – mondta Koltay Gábor filmrendező a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanárképző karának névadójáról szóló emlékkonferencián. Szerencsés Károly tanszékvezető hangsúlyozta: Nemeskürty István olyan ember volt, aki hűséget tanúsított a közössége iránt, önismeretével, önfegyelmével és morális tartásával pedig kiemelkedő példát mutatott. Toót-Holló Tamás a Nemeskürty István – Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című monográfia szerkesztője kiemelte: a Kossuth-nagydíjas író sokrétű életpályáját a küldetéstudat jellemezte.

Munkatársunktól
Forrás: NKE2025. 11. 28. 17:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemeskürty István sokrétű életművének – történetírás, oktatás, filmgyártás, kulturális és közéleti szerepvállalás – állított emléket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Kar (NITK) Történelem és Társadalom Tanszékének konferenciája – közölte az NKE. Az egyetem arról tájékoztatott, hogy 

a program nyitóeseményeként a Főépület 2. emeletén található közösségi teret Nemeskürty Társalgóvá keresztelték.

Veszelszki Ágnes, a NITK dékánja kiemelte: „egy tér átnevezése nem pusztán névtáblacsere, hanem a hely új értelmezésének megszületése, valamint a közös gondolkodás elindítása.” Nemeskürty életműve azért különleges, mert ugyanabból a szellemi forrásból táplálkozó sokféle szerepet – történetíró, stúdióvezető, pedagógus, irodalomtörténész, közéleti szerepvállaló – töltött be, a róla elnevezett társalgó ezért a párbeszéd és a nyitottság helye lesz – hangsúlyozta.

A Nemeskürty-társalgó (Fotó: NKE/Szilágyi Dénes)

 

Nemeskürty István gyökerei és hűsége 

A konferencia szakmai programját Szerencsés Károly habilitált egyetemi tanár, az NKE NITK Történelem és Társadalom Tanszékének vezetője nyitotta meg, aki a magyar történelem pillanatait idézte fel, amikor a nemzet a válságokra nem visszahúzódással, hanem kulturális és intézményépítő erőfeszítésekkel válaszolt. A Ludovika megépítése is ilyen válasz volt: a kultúra, az oktatás megerősítése a bizonytalan korokban. 

Nemeskürty István olyan ember volt, aki hűséget tanúsított a közösség iránt, és ez ma is példamutató, önismerete, önfegyelme és morális tartása ugyanakkor kiemelkedő volt

– fejtette ki a tanszékvezető.

Szakály Sándor, az MTA doktora, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár igazgatója Nemeskürty István életének első szakaszát, katonai gyökereit és ifjúkori pályáját mutatta be. Kiderült, hogy családi indíttatásból választotta a katonatiszti pályát, amely akkoriban megbecsült, vonzó hivatás volt. Tanulmányait a Ludovika Akadémia képzésén, a Hűvösvölgyben lévő Bolyai János Műszaki Akadémián végezte. 1944. november 15-én avatták hadnaggyá, ettől kezdve viselhette az „akadémikus” megszólítás. 1950 után már egyértelműbben a tanári, irodalmi, kulturális pálya felé fordult, de katonai múltját továbbra is hűséggel vállalta.

 

Mi volt Nemeskürty István legfőbb öröksége?

Koltay Gábor filmrendező személyes emlékkel kezdte előadását. Felidézte, hogy 1972-ben édesapja hazavitt egy könyvet – a Requiem egy hadseregért című művet –, és azt mondta: „ezt mindenkinek el kell olvasnia”. Az 1959–1985 között stúdióigazgatóként dolgozó 

Nemeskürty legfőbb öröksége a hazafias szemlélete, a személyes bátorsága, valamint az erkölcsi tartása. 

A filmrendező hangsúlyozta: mestere számára a történelem nem csupán tudomány volt, hanem nemzetnevelő feladat, ami segített szakítani azzal a berögzült önképünkkel, hogy a magyarság tehetetlen, kiszolgáltatott nép.

A konferencián arról is szó esett, hogy mi tekinthető Nemeskürty István legfőbb örökségének (Fotó: NKE/Szilágyi Dénes)

Nánay Mihály, a NITK közszolgálati docens előadása a Búcsúpillantás című kötetet és annak történelmi-kulturális hátterét mutatta be. A mű Nemeskürty István történelmi ismeretterjesztő munkásságának egyik fontos darabja, amely a világháborúk korát bemutató írásai közé tartozik. A könyv célja az, hogy árnyaltabb, forrásokra támaszkodó képet adjon Magyarország két világháború közötti történetéről, túl a sztereotípiákon és ideológiai torzításokon.

Simándi Irén, a NITK Történelem és Társadalom Tanszékének egyetemi tanára előadásában azt mutatta be, hogy milyen levéltári és történeti forrásokból lehet rekonstruálni Nemeskürty István pályáját és szerepét a magyar filmkultúrában, főleg az 1950–70-es évek politikai közegében. Az egyetemi tanár bemutatott pártállami háttéranyagokat, állambiztonsági forrásokat, folyóiratcikkeket és interjúkat is.

 

Filmművészet, történelmi hitelesség és nemzetépítés

Berta András egyetemi tanársegéd előadásában az 1968-ban elkészült az Egri csillagok című film forgatásának hátteréről beszélt. Óriási anyagi erőforrásokat fektettek a filmbe, csaknem negyvenmillió forintot. A forgatókönyv írásakor Nemeskürty hűséges maradt Gárdonyi Géza művéhez és a történelmi eseményekhez. Dévavári Zoltán habilitált egyetemi docens Nemeskürty István, a Magyar Millenium kormánybiztosa (1998–2001) című előadásában az ünnepségről kiemelte, hogy az nem csupán egy ceremoniális alkalom volt, hanem a modern 21. századi magyar nemzetépítés kulturális és politikai eszköze. Földváry Katalin egyetemi adjunktus Nemeskürty hitével kapcsolatban beszélt a 17. századi prédikációkról a pócsi kegyképpel kapcsolatban. Kovács Kálmán Árpád egyetemi adjunktus előadásában a Kis magyar művelődéstörténet című könyvről szóla kijelentette: 

a művelődéstörténet célja a reális nemzeti önismeret kialakítása és a kulturális hagyományok megértése, valamint, hogy a magyar kultúra vizsgálata során fontos felismerni a valódi teljesítményeket és a hiányosságokat.

Heil Kristóf egyetemi tanársegéd Nemeskürty István magyarságképéről tartott előadást, amelyben leszögezte: ez a kép történeti, kulturális és identitásbeli tényezőkön alapul, és időben folyamatosan változik. Nemeskürty István felfogása szerint a magyar történelem értelmezésének központi eleme a nemzeti sors, a válságkorszakok kiemelt figyelme és az önvizsgálat. 

Kas Géza Imre közszolgálati docens arról beszélt, hogyan lehet Nemeskürty István filmjeit felhasználni a középiskolai nevelő-oktató munkában, példaként említve az olyan történelmi tablókat, mint az István, a király, valamint olyan műveket, amelyek morális kérdéseket vetnek fel, mint Az ötödik pecsét. Teiszler Éva egyetemi adjunktus Szent István alakját és korát mutatta be Nemeskürty írott alkotásaiban. Az előadó hangsúlyozta: Nemeskürty tiltakozott az ellen, hogy történésztként titulálják. Történelmi esszéinek karakterességére jellemző az önálló szemlélet, valamint az, hogy a saját korának történészeihez képest máshová helyezi a hangsúlyokat. Az esszé műfaji kerete azért különösen izgalmas önálló filozófiai formaként, mert egyszerre képes szórakoztató, olvasmányos történetmeséléssel megszólítani az olvasót, miközben igényes és elmélyült módon reflektál a korabeli erkölcsi dilemmákra.

 

Mindig és mindenhol hazáját szolgálta

A szakmai konferencia után Sallai Zsófia, az NKE Kommunikációs és Program Igazgatóság irodavezetőjének bemutatta művét, a Magyar Corvin-lánc Testület megbízásából készült Nemeskürty István – Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című monográfiát. A szerző szerint Nemeskürty életét meghatározta katonai hivatása, amely később szellemi életének alapvető részévé vált, megnyilvánulva a fegyelemben és a lényegre törő attitűdjében. 

Nemeskürty István minden megbízatásában a hazáját és a magyar nemzetet szolgálta (Fotó: NKE/Szilágyi Dénes)

Toót-Holló Tamás a kötet szerkesztője, író, irodalomtörténész, médiakutató hangsúlyozta, hogy a küldetéstudat fogalma volt a könyv szerkezetének meghatározó eleme, amelyen keresztül Nemeskürty sokrétű életpályáját be lehet matatni. Erre reflektálva Sallai Zsófia hozzátette: 

Nemeskürty stúdióvezetőként, katonaként, tanárként, közíróként és kultúrpolitikusként minden megbízatásában, feladatában küldetést látott, mindezzel a hazáját és a magyar nemzetet kívánta szolgálni.

Kollarik Tamás, Nemeskürty-, Balázs Béla- és Bánffy Miklós-díjas producer, filmrendező, egyetemi tanár és Nemeskürty tanítványa kiemelte: a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb hazai producereként tartjuk őt számon. A Velencei Filmfesztivál Ezüst Oroszlán-díját 1968-ban nem egy alkotásért, hanem egy könyvért, A magyar film története című munkájáért kapta – ilyen elismerés a biennálé történetében gyakorlatilag páratlan. Filmes életműve így nem csupán hazai mércével kimagasló: nemzetközi összehasonlításban is ritka, szinte egyedülálló nagyságrendű örökséget hagyott hátra. 

Toót-Holló Tamás és Kollarik Tamás a kötet bemutatóján rámutatott: valódi hiánypótló mű született, amely először tárja fel átfogóan és részletesen Nemeskürty István életművének eddig kevésbé ismert fejezeteit és összefüggéseit. A könyv emellett a Nemeskürty-emlékév fontos eseményeit is dokumentálja, és meggyőzően mutatja be, hogy a magyar konzervatív kormányzat kultúrpolitikai szemléletében mindmáig elevenen tovább él az a nemzeti elkötelezettségű, értékőrző és értékteremtő gondolkodás, amelyet Nemeskürty István képviselt.

Borítókép: Nemeskürty István a hadtörténeti múzeumban 2005-ben (Fotó: MTI–Honéczy Barnabás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu