Nemeskürty Istvánnemzetmagyarságmonográfiaküldetéstudat

Kiderült, hogy Orbán Viktor miért tekintette szellemi szövetségesének Nemeskürty Istvánt

Hiánypótló kötet jelent meg a száz éve született író, irodalomtörténész, filmproducer és katona, Nemeskürty István életművéről. A Magyar Corvin-lánc Testület megbízásából készült monográfia szerzője, Sallai Zsófia többek között arról beszélt lapunknak, miként kívánta egységes portréba rendezni a XX. századi magyar szellemi élet egyik legösszetettebb alakját, és miért tartja ma is aktuálisnak Nemeskürty szellemiségét.

Petrovics Gabriella
2025. 10. 31. 5:25
Sallai Zsófia nemrég jelent meg monográfiája Nemeskürty Istvánról
Sallai Zsófia, a Nemeskürty István – Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című monográfia szerzője Fotó: Havran Zoltán
Tematikus fejezetekbe rendezve, levéltári anyagokra, publikált művekre, interjúkra és családi forrásokra támaszkodva mutatja be Nemeskürty István sokrétű életművét Sallai Zsófia Nemeskürty István – Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című új monográfiája. A mintegy kétszázötven oldalas kötet tudományos igényű, ugyanakkor közérthető összegzése annak a szellemi örökségnek, amely a XX. századi magyar kultúra és közélet meghatározó alakjává, polihisztorává tette Nemeskürtyt.

Nemeskürty István
Sallai Zsófia szerint Nemeskürty István minden korszakban, minden generációnak képes szellemi irányt mutatni. Fotó: Havran Zoltán

Nemeskürty István mindig a magyarság szolgálatába állítva alkotott, nevelt 

A könyv központi gondolata a magyar küldetéstudat, amely nemcsak Nemeskürty műveit, hanem személyes életútját is végigkísérte.

Műveit, köztük A bibliai örökség – A magyar küldetéstudat története című könyvét olvasva világossá vált számomra, hogy életművének gondolatai között és személyes sorsának megélésében a magyar küldetéstudat egyaránt számos formában jelenik meg és jut kifejezésre

– jegyezte meg Sallai Zsófia, akinek a monográfiával az volt a célja, hogy pályájának ne csupán bizonyos részét mutassa meg, hanem egységben láttassa Nemeskürty Istvánt – a katonát, az írót, a közírót, az irodalomtörténészt, a filmproducert és a közéleti gondolkodót. Mint hozzátette, Nemeskürty a nemzet nevelője volt, ám munkásságára manapság nem irányul kellő figyelem. E kötet célja éppen ennek a hiányosságnak a pótlása, hiszen Nemeskürty időtlen, minden korszakban, minden generációnak képes szellemi irányt mutatni.

A monográfia rávilágít, hogy Nemeskürty életműve a magyarság önreflexiójának gazdagítását és a közgondolkodás formálását szolgálta. A krónikás történelmi elbeszélés műfaját megteremtve mindig azt kutatta, miként lehet a nemzeti múltból tanulni, és a kultúrát a közösségi önismeret szolgálatába állítani. 

Hite szerint a kereszténység volt a nemzeti identitás alapja, és úgy vélte, Magyarország felemelkedését a keresztény értékrend tette lehetővé.

Sallai Zsófia szerint Nemeskürty szellemi öröksége a konzervatív gondolkodású nemzedékek számára ma is iránytű, ugyanis már nagyon hamar felismerte Orbán Viktorban azt a konzervatív szellemiségű ifjút, vezetőt, aki képes volt mozgósítani azokat a nemzeti erőket, amelyekben ő maga is hitt. Ugyanígy 

Orbán Viktor is szellemi szövetségesének tekintette Nemeskürtyt, akit elismerése jeléül felkért a millenniumi kormánybiztosi pozíció betöltésére, és ezzel olyan szegmensét alakította ki a szövetségüknek, ami kiváló szellemi táptalajt adott a keresztény-konzervatív kormányzásnak, ennek hatása mind a mai napig érzékelhető.

Nemeskürty István író, irodalomtörténész, filmproducer és katona száz éve született. Fotó: Mma.hu/Lugosi Lugo László

Sallai Zsófia kiemelte, hogy a mostani kormányzás szellemi irányait látva is jól kivehetően megmutatkozik Nemeskürty eszmei hagyatéka, akit soha nem önös cél vezérelt, hanem mindig a magyarság szolgálatába állítva alkotott, nevelt és vállalt el tisztségeket.

A kötet a Nemeskürty által meghatározott egyik legfontosabb magyar küldetéstudatnak, a Kelet és a Nyugat közötti közvetítésnek a fontosságát is hangsúlyozza, jól érzékeltetve, miért tartotta Nemeskürty megkerülhetetlennek Magyarország szerepét e két világ szellemi és kulturális összekapcsolásában.

A monográfiában több ismert személyiség is megszólal – köztük Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke –, akik személyes emlékeiken keresztül idézik fel a tudós-tanár valódi arcát. Sallai Zsófia elmondása szerint az interjúalanyok mondatai voltak azok, amelyek számára döbbenetes súllyal bírtak és új megvilágításba helyezték könyvének alakját. Ezekből is az derült ki, hogy Nemeskürty valódi úriember volt a mindennapokban, akinek a tanári attitűd már a puszta jelenlétéből is sugárzott.

Nemeskürty István életművét Sallai Zsófia monográfiája egységbe foglalja és új fénytörésbe helyezi: a nemzet szolgálatában alkotó ember portréját rajzolja meg, aki számára a magyar nyelv, a tudás, a kultúra és a hit a magyar lét legfőbb megtartó ereje volt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
