Kiderült, hogy Orbán Viktor miért tekintette szellemi szövetségesének Nemeskürty Istvánt

Tematikus fejezetekbe rendezve, levéltári anyagokra, publikált művekre, interjúkra és családi forrásokra támaszkodva mutatja be Nemeskürty István sokrétű életművét Sallai Zsófia Nemeskürty István – Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című új monográfiája. A mintegy kétszázötven oldalas kötet tudományos igényű, ugyanakkor közérthető összegzése annak a szellemi örökségnek, amely a XX. századi magyar kultúra és közélet meghatározó alakjává, polihisztorává tette Nemeskürtyt.

Sallai Zsófia szerint Nemeskürty István minden korszakban, minden generációnak képes szellemi irányt mutatni. Fotó: Havran Zoltán

Nemeskürty István mindig a magyarság szolgálatába állítva alkotott, nevelt

A könyv központi gondolata a magyar küldetéstudat, amely nemcsak Nemeskürty műveit, hanem személyes életútját is végigkísérte.

Műveit, köztük A bibliai örökség – A magyar küldetéstudat története című könyvét olvasva világossá vált számomra, hogy életművének gondolatai között és személyes sorsának megélésében a magyar küldetéstudat egyaránt számos formában jelenik meg és jut kifejezésre

– jegyezte meg Sallai Zsófia, akinek a monográfiával az volt a célja, hogy pályájának ne csupán bizonyos részét mutassa meg, hanem egységben láttassa Nemeskürty Istvánt – a katonát, az írót, a közírót, az irodalomtörténészt, a filmproducert és a közéleti gondolkodót. Mint hozzátette, Nemeskürty a nemzet nevelője volt, ám munkásságára manapság nem irányul kellő figyelem. E kötet célja éppen ennek a hiányosságnak a pótlása, hiszen Nemeskürty időtlen, minden korszakban, minden generációnak képes szellemi irányt mutatni.

A monográfia rávilágít, hogy Nemeskürty életműve a magyarság önreflexiójának gazdagítását és a közgondolkodás formálását szolgálta. A krónikás történelmi elbeszélés műfaját megteremtve mindig azt kutatta, miként lehet a nemzeti múltból tanulni, és a kultúrát a közösségi önismeret szolgálatába állítani.

Hite szerint a kereszténység volt a nemzeti identitás alapja, és úgy vélte, Magyarország felemelkedését a keresztény értékrend tette lehetővé.

Sallai Zsófia szerint Nemeskürty szellemi öröksége a konzervatív gondolkodású nemzedékek számára ma is iránytű, ugyanis már nagyon hamar felismerte Orbán Viktorban azt a konzervatív szellemiségű ifjút, vezetőt, aki képes volt mozgósítani azokat a nemzeti erőket, amelyekben ő maga is hitt. Ugyanígy