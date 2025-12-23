Orbán Viktorporszívózáskormányülés

Orbán Viktor elárulta a kormányülés lényegét + videó

A kormányülés kezdetének humoros mozzanatát osztotta meg a közösségi oldalán a miniszterelnök. A rövid videóban Orbán Viktor elárulta, mi értelme annak hogy éppen a szenteste előtti napon tartják a tanácskozást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 11:03
Kedden tartják az idei év utolsó kormányülését – adta hírül korábban a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök később a tanácskozás kezdetének kulisszatitkaiba is betekintést engedett. 

A közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök köszönti a kormánytagokat, majd magyarázatot ad arra, hogy miért december 23-ra hívta össze az ülést. 

A mai kormányülés legfontosabb értelme az az, hogy egyikőtöknek se kelljen otthon segíteni a porszívózásban

–  fogalmaz Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt a gazdag élettapasztalatára alapozza. – Ezt sikerült megoldani – fűzte hozzá viccesen a kormányfő, aki úgy kommentálta a videót: 

„Porszívózás helyett kormányülés.”

 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

