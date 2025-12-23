Orbán Viktor elárulta a kormányülés lényegét + videó

Kedden tartják az idei év utolsó kormányülését – adta hírül korábban a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök később a tanácskozás kezdetének kulisszatitkaiba is betekintést engedett.

A közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök köszönti a kormánytagokat, majd magyarázatot ad arra, hogy miért december 23-ra hívta össze az ülést.

A mai kormányülés legfontosabb értelme az az, hogy egyikőtöknek se kelljen otthon segíteni a porszívózásban

– fogalmaz Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt a gazdag élettapasztalatára alapozza. – Ezt sikerült megoldani – fűzte hozzá viccesen a kormányfő, aki úgy kommentálta a videót: