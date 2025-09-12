TrumpNATOLengyelországlégtérsértésdrónorosz-ukrán háborúszövetséges

Trump szerint az orosz drónok lengyelországi behatolása tévedés lehetett

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország drónjainak szeptember 10-én éjjel történt lengyel területre való behatolása „lehet, hogy tévedés volt”, és csalódottságát fejezte ki a helyzet miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 10:57
Trump szerint az orosz drónok lengyelországi behatolása „tévedés lehetett” Fotó: MEHMET ESER Forrás: Middle East Images
Amikor a riporterek megkérdezték, hogyan reagált a drónok behatolására, Trump így válaszolt: „Lehet, hogy tévedés volt. De függetlenül ettől, nem vagyok elégedett semmivel, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos.” Hozzátette: „De remélhetőleg hamarosan véget ér”, anélkül, hogy tovább kommentálta volna az ügyet. Ez volt Trump első nyilatkozata az ügyben. Az amerikai elnök tegnap telefonon egyeztetett Karol Nawrocki lengyel államfővel is a kérdésben.

Trump szerint az orosz drónok lengyelországi behatolása „tévedés lehetett”
Trump szerint az orosz drónok lengyelországi behatolása tévedés lehetett (Fotó: Photothek Media Lab/Thomas Imo)

A behatolás után először a Truth Socialon tett közzé bejegyzést: 

Miért sérti meg Oroszország Lengyelország légterét drónokkal?

A lengyel légierő kénytelen volt legalább három orosz drónt lelőni, ami az első ilyen eset Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta. Szeptember 10-én 19 orosz drón repült át Lengyelországba, amit az európai tisztviselők Oroszország kísérletének tartanak a NATO elszántságának tesztelésére – számolt be róla a Kyiv Independent.

Trump értékelése ellentétben áll Varsó és szövetségesei véleményével

Trump közösségi médiában tett megjegyzésére válaszul Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette: „Nem, ez nem hiba volt.” Sikorski azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan megsértette Lengyelország légterét, miután több orosz drón is átrepülte a lengyel határt, és lelőtték őket.

Aznap este 19 alkalommal sértették meg Lengyelország légterét Oroszországban gyártott drónok. A lengyel és a NATO-légierő értékelése szerint ezek a drónok nem tértek le a pályájukról, hanem szándékosan célozták az adott területeket

– mondta Sikorski egy közösségi médiára feltöltött videóüzenetben.

A behatolásra válaszul Lengyelország aktiválta a NATO 4. cikkelyét, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy konzultációt kérjenek, ha úgy vélik, hogy biztonságuk veszélyben van.

Eközben az orosz tisztviselők tagadták a jogsértést. Az incidens után az orosz védelmi minisztérium közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy Moszkva „nem tervezte megsemmisíteni” egyetlen lengyelországi célpontot sem. Oroszország varsói ügyvivője szintén elutasította azokat az állításokat, miszerint a lengyel területen lelőtt drónok orosz gyártmányúak voltak.

Sikorski elutasította Moszkva „hazugságait és tagadásait”, és „szovjet válaszokként” minősítette azokat.

Volodimir Zelenszkij elnök szeptember 11-én kijelentette, hogy az EU legjobb válasza az orosz drónok légterébe való behatolására egy hatékony, 19. szankciócsomag lenne. 

Borítókép: Trump szerint az orosz drónok lengyelországi behatolása tévedés lehetett (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

