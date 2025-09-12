Amikor a riporterek megkérdezték, hogyan reagált a drónok behatolására, Trump így válaszolt: „Lehet, hogy tévedés volt. De függetlenül ettől, nem vagyok elégedett semmivel, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos.” Hozzátette: „De remélhetőleg hamarosan véget ér”, anélkül, hogy tovább kommentálta volna az ügyet. Ez volt Trump első nyilatkozata az ügyben. Az amerikai elnök tegnap telefonon egyeztetett Karol Nawrocki lengyel államfővel is a kérdésben.

Trump szerint az orosz drónok lengyelországi behatolása tévedés lehetett (Fotó: Photothek Media Lab/Thomas Imo)

A behatolás után először a Truth Socialon tett közzé bejegyzést:

Miért sérti meg Oroszország Lengyelország légterét drónokkal?

A lengyel légierő kénytelen volt legalább három orosz drónt lelőni, ami az első ilyen eset Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta. Szeptember 10-én 19 orosz drón repült át Lengyelországba, amit az európai tisztviselők Oroszország kísérletének tartanak a NATO elszántságának tesztelésére – számolt be róla a Kyiv Independent.