Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

A kormányülést Donald Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.

Donald Tusk bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület (Fotó: John Thys)

A szövetségesek nagyon komolyan veszik a helyzetet

– mondta el Tusk.

Tusk azt mondta, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását, és folyamatban vannak a szövetségesekkel folytatott konzultációk Lengyelország légvédelmének megerősítése érdekében.

„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet” – mondta Tusk.

A lengyel miniszterelnök azt is kijelentette, hogy Lengyelországnak többre van szüksége, mint pusztán a szolidaritás kifejezésére és a szövetségesek nagyobb támogatására.

Tusk hozzátette, hogy nincs okunk azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta a fegyveres konfliktushoz legközelebb álló helyzetben van.

Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban nem regisztráltak áldozatokat. Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

Donald Tusk komolynak nevezte a helyzetet

Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk – jelentette ki. Egyúttal aláhúzta:

Nincs ok pánikra és arra sem, hogy a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be.

A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT). A lengyel rendőrség szerda reggel megerősítette: a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóház tetejét rongálta meg, senki sem sérült meg. Egy másik drón roncsait a kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, Czosnówka falu közelében, egy harmadikat pedig a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél találták meg.