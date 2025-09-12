Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

Jó reggelt MagyarországkonzultációKossuth RádióOrbán Viktor

Fél nyolckor kezdődik a miniszterelnök pénteki interjúja a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 6:30
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Fél nyolckor kezdődött Orbán Viktor szokásos péntek reggeli interjúja a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök interjúját a Magyar Nemzet is tudósítja. Kövesse nálunk élőben!

– Addig kell ütni a vasat amíg meleg – mondta Orbán Viktor. Kiemelte, Magyarország és az Emirátusok között gyors ütemű gazdasági növekedés van kibontakozóban.

– Eddig Közép-Európát és Magyarországot elkerülték, ezért gondoltuk, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk mi a térségben az ő stratégiai partnerük – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a tárgyalások során kijelölték az iparágakat, amelyekben kiemelten működhet együtt a jövőben a két ország. 

Ezek az energiaszektor, digitális infrastruktúra és mesterséges intelligencia

–A következő tárgyalási fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot – mondta Orbán, majd kiemelte, 24 százalékkal nőtt Magyarország és az Emirátusok közti áruforgalom. 

A miniszterelnök elmondta, hogy a lengyelországi incidens megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes körülmények között élünk. Amikor megtörténik a baj, hirtelen mindenki felkapja a fejét. A háborús fenyegetettség közvetlen, szomszédai vagyunk annak az országnak, amelyben a háború zajlik – tette hozzá.

Véleménye szerint nagy sebességgel mennek előre a dolgok a béketeremtés ügyében. Miközben az orosz-ukrán háborúra összpontosítunk, a tárgyalópartnerek nem csak erre koncentrálnak – jegyezte meg Orbán Viktor, példaként említve Oroszország integrálását a nemzetközi gazdaságba és energiaügyi kérdéseket

A lengyelek történelmi barátaink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

