Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

miniszterelnökbékegyűlöletpolitikaMagyarország

Orbán Viktor: Támadás alatt állnak a patrióták

Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett, figyelmeztetett a kormányfő.

2025. 09. 12. 7:20
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI
„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

Charlie Kirk halála: az FBI közzétette az első részleteket a gyanúsítottról, miután megtalálták a fegyvert
Charlie Kirk halála: az FBI közzétette az első részleteket a gyanúsítottról, miután megtalálták a fegyvert (Fotó: DAVID RYDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Hozzátette:

tavaly Szlovákiában a szabad ég alatt öt golyót eresztettek az ország miniszterelnökébe. Robert Fico sosem fél elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel. Gyűlölik érte. Nemrég Csehországban mankóval támadtak rá a választások legesélyesebb jelöltjére. Andrej Babisnak mindig Csehország az első. A politikai ellenfelei gyűlölik érte.

A miniszterelnök szerint egyelőre Magyarország a béke szigete, azonban nagyon óvatosnak kell lennünk. 

Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.  Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!

– zárta az írását a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: MTI)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

