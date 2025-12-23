Nagy Márton: Brüsszel a magyar kormány megbuktatására játszik

Az év elején jelzett három–hat százalékos magyar gazdasági növekedés és az ebből következő repülőrajt nem légből kapott szám volt. A magyar gazdaság képes erre – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index.hu által közölt interjúban. Mint mondta, 2025-ben a belső kereslet körülbelül két százalékponttal emelte volna a GDP-t, és ha a német gazdaság nem lenne recesszióban, a külső kereslet további nagyjából két százalékpontot adott volna hozzá a teljesítményhez. Ez együtt már négy százalék.

Most viszont más a helyzet: a fogyasztás hozza a maga két százalékát, de a német gazdaság gyengélkedése, az elmaradó beruházások és a kapacitástöbblet körülbelül mínusz két százalékot húz vissza. Így jön ki a nulla–egy százalék közötti növekedés.

Ha a kormány nem védené a lakosságot a reálbérek emelésén keresztül, akkor nem pluszban, hanem mínuszban lennénk.

Nagy Márton szerint a magyar gazdaságban valóban kialakult két erős függőség: az egyik a német gazdaságtól, a másik a járműipartól. Ezt nem lehet letagadni. A keleti – főként kínai és koreai – beruházások pedig nem csökkentették ezt a kitettséget, hanem erősítették, hiszen ezek a főként akkumulátoripari gyárak végső soron a német autógyártókat szolgálják ki. A BYD sem a magyar piacra gyárt, hanem főként a németre. De 2010 és 2020 között semmilyen probléma nem volt ezzel a kitettséggel, hiszen a járműipar a magyar gazdaság egyik fő húzóágazata volt, a német gazdaság szárnyalásából jelentős növekedést és gyors konvergenciát nyertünk. Amikor elindult az autóipar elektromos átállása, nem volt opció az, hogy ezt az új ágazatot elengedjük. Az akkumulátoripar sem egy önálló iparág, hanem az elektromosautó-ipar beszállítója.

Az akkumulátorgyárak idetelepítése tudatos és jó döntés volt annak érdekében, hogy ezt a kulcsiparágat (az autógyártást) megőrizzük. A probléma inkább abban áll, hogy nem elég egyetlen – még ha erős is – lábon állni – tette hozzá a miniszter. Most az a feladat, hogy más lábakat is felépítsünk – jelezte. A szolgáltatásokban, a logisztikában, az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint a hadiiparban.

Emellett kezelni kell a duális gazdaság problémáját is, vagyis azt, hogy a nagy multinacionális cégek és a hazai kkv-k között túl nagy a szakadék.

Arra a kérdésre, hogy nem veszélyes-e technikailag, hogy a magyar költségvetés rendre olyan gazdasági sarokszámokra épül, amelyek nem teljesülnek, azt válaszolta: ez akkor lenne veszélyes, ha a kisebb növekedés automatikusan nagy költségvetési lyukat okozna. De most nem ez történik. A költségvetés szempontjából az a döntő kérdés, hogy miből fakad az alacsonyabb növekedés. A 2025-ös költségvetést 3,4 százalékos növekedéssel terveztük, a tényleges adat inkább 0,5 százalék körül alakulhat, de a bevételkiesés nem arányos ezzel a különbséggel. Ennek oka az, hogy a lassabb növekedés elsősorban a beruházások elmaradásából fakad, nem a fogyasztás visszaeséséből.