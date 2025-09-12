Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

Bokros-csomag

Tisza-adó és Bokros-csomag: Szalai Piroska szerint újabb megszorítás jöhet a baloldal részéről

A Tisza-adó koncepciója a baloldali adópolitikák – különösen a Bokros-csomag – szellemiségét idézi meg, állítja Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a Tisza Párt adótervei ismét veszélybe sodorhatják a magyar családokat, a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert és a vállalkozásokat.

Gábor Márton
2025. 09. 12. 4:32
Fotó: MTI/Kovács Tamás
– Az ország, az ország lakossága, vállalkozásai majdnem belehaltak a Bokros-csomagba, ami alapvetően nem a multikat, a nagy cégeket érintette leginkább negatívan, hanem a társadalmat, de annak szinte minden szegmensét, az alacsony jövedelműeket és a magasabb jövedelműeket egyaránt – mondta el lapunknak Szalai Piroska.

Szalai Piroska: Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet
 

Kiemelte, a Bokros-csomag volt eddig a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorító csomagja.

A 90-es évek rendkívül problémás időszak volt nemcsak nekünk, hanem a rendszerváltó országok közül szinte mindegyiknek, de a problémákból nem ilyen nagy véráldozatokkal kellett volna kijönni

– jelentette ki a szakértő. Hozzátette, a konkrétumokat tekintve a Bokros-csomag idején sikerült a reálkereseteket az 1967-es szintre visszataszítani a magánszemélyek esetében. A Bokros-csomagból 1998-tól az első Orbán-kormány idején kezdődött ugyan egy kis kilábalás, azonban a 2002-es baloldali kormányok alatt ismét megszűnt a javulás. Míg 2004 és 2008 közötti időszakban a régiós országok hatalmas növekedésnek tudtak indulni, addig a magyar gazdaság teljesítménye 2002-től 2010-ig stagnált vagy csökkent.

Az infláció már a Bokros-csomag előtt hatalmas volt, ezért lett volna nagyon fontos, hogy akik meg tudtak maradni a foglalkoztatásban, azoknak a reálkeresete bővüljön, de ez sem történt meg. A Bokros-csomag idején emellett megszűnt a gyed, amit csak 2000-ben sikerült újra visszahozni az első Orbán-kormánynak. Éppen ezért a gyermekvállalási kedvet is csökkentette a Bokros-csomag, amelynek eredményeként először 1,5 majd pedig 1,3 alá esett a termékenységi ráta

– jelentette ki Szalai Piroska. A szakember kiemelte, a rendszerváltásnál is nagyobb pofon volt a családok számára a Bokros-csomag.

Hogyha valaki a Bokros-csomagról pozitívan beszél, akkor az mindenféleképpen elfelejti, hogy Magyarországon emberek élnek, és nem csak költségvetés van. Hogyha csak a költségvetést a fizetési mérlegek alakulását nézzük, akkor könnyen tudunk olyan intézkedéseket hozni, ami ugyan a fizetőképességünket egy kis időre fönntartja, de közben belerokkan a társadalom

– jelentette ki a miniszterelnöki főtanácsadó.

Szalai Piroska a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta, a Tisza Párt mögötti szakértők azért látják pozitívan a Bokros-csomagot, mert legtöbbjük a Horn, illetve a Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai korszak meghatározói, az államigazgatás részei voltak. Mint ismert, a Tisza Párt egyre látványosabb jeleit adja annak, hogy nekik a megszorító csomagok bevezetése és a magyar emberek bevételének megcsapolása helyes, sőt ahogy kiderült, Magyar Péterék követnék is ezeket a baloldali hagyományokat. A Tisza-adó tervei után Tarr Zoltán arról beszélt, hogy titkolózniuk kell, különben megbuknának, Magyar Péter öccsének médiája pedig már hónapok óta azon dolgozik, hogy kimosdassa Bokros Lajost az ő nevével elhíresült megszorítócsomag terhe alól.

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

