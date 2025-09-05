Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Kocsis Máté válaszokat vár a Tisza-adót kikotyogó Tarr Zoltántól

A Tisza Párt titkolt intézkedéseiről kérdezte Kocsis Máté Tarr Zoltánt, aki a Tisza-adóról is elszólta magát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 10:59
A Tisza Párt az őszinteség útjára léptett, de ennek az eredményét látván inkább visszatértek a kaptafához. Magyar Péterék maradnak a tagadásnál és a terelésnél, hogy a magyar emberek ne tudják meg, hogy mire is készülnek valójában. Bár eddig összesen egy tervük, a Tisza-adó szivárgott ki, Tarr Zoltán állítása szerint több olyan dolog is van ezen kívül, amiről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak. 

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Mióta kiderült, hogy a baloldali párt – hatalomra kerülése esetén – mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe, elindult a válságkommunikáció a Tisza Pártnál, és kétségbeesetten igyekeznek elterelni a figyelmet az adóemelési terveikről. Akármennyire próbálnak azonban azzal kampányolni a botrány után, hogy ők valójában adót akarnak csökkenteni, illetve akármekkora balhét akarnak csinálni Kötcsén, az emberek látták a valóságot, látták a kiszivárgott tiszás dokumentumot az adóemelésről, és tudják, hogy milyen károkat okozna nekik a Tisza-adó.

Már csak az a kérdés maradt, hogy mik azok a még titkolt intézkedések, amelyekkel Magyar Péterék annyira megnehezítenék a magyarok életét, hogy a választásokig semmiképpen nem derülhetnek ki, mert akkor még a Tisza Párt alelnöke szerint is megbuknának.

Erre kereste a választ Kocsis Máté is a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: „A Tisza alelnöke szerint számtalan dolog van, amiről nem szabad beszélni a választásokig.”

Megtenné, hogy mondana legalább kettőt?

– tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

