Kocsis Máté válaszokat vár a Tisza-adót kikotyogó Tarr Zoltántól

A Tisza Párt az őszinteség útjára léptett, de ennek az eredményét látván inkább visszatértek a kaptafához. Magyar Péterék maradnak a tagadásnál és a terelésnél, hogy a magyar emberek ne tudják meg, hogy mire is készülnek valójában. Bár eddig összesen egy tervük, a Tisza-adó szivárgott ki, Tarr Zoltán állítása szerint több olyan dolog is van ezen kívül, amiről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Mióta kiderült, hogy a baloldali párt – hatalomra kerülése esetén – mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe, elindult a válságkommunikáció a Tisza Pártnál, és kétségbeesetten igyekeznek elterelni a figyelmet az adóemelési terveikről. Akármennyire próbálnak azonban azzal kampányolni a botrány után, hogy ők valójában adót akarnak csökkenteni, illetve akármekkora balhét akarnak csinálni Kötcsén, az emberek látták a valóságot, látták a kiszivárgott tiszás dokumentumot az adóemelésről, és tudják, hogy milyen károkat okozna nekik a Tisza-adó.

Már csak az a kérdés maradt, hogy mik azok a még titkolt intézkedések, amelyekkel Magyar Péterék annyira megnehezítenék a magyarok életét, hogy a választásokig semmiképpen nem derülhetnek ki, mert akkor még a Tisza Párt alelnöke szerint is megbuknának.

Erre kereste a választ Kocsis Máté is a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: „A Tisza alelnöke szerint számtalan dolog van, amiről nem szabad beszélni a választásokig.”

Megtenné, hogy mondana legalább kettőt?

– tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.