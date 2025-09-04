Vidéken sem kérnek az emberek a Tisza-adóból

Sokak fizetése csökkenne, hogyha a Tisza Párt tervei megvalósulnának. A Beol megkérdezte a bé­késcsabaiakat, akik tisztában voltak vele, hogy mit jelentene nekik a Tisza-adó, és nem kérnek belőle. Békés vármegyében a KSH adatai szerint 522 035 forint volt a bruttó átlagkereset, mivel a Magyar Péterék által felvázolt tervek alapján már annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta bruttó 416 ezer felett keres, így a vármegyében dolgozók jelentős része rosszul járna a Tisza-adóval.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az egyik megkérdezett Békéscsabán elmondta, hogy a jelenlegi kormány a fix adókkal megteremtette, hogy legyen valami alapja a bevételnek.

Amit Magyar Péter akar, az csak irritálja, bosszantja a népet

– fejtette ki véleményét. A férfi hozzátette: ez az adóprogram nem használ, csak ront.

Egy másik férfi is megosztotta határozott álláspontját a Tisza-adóról:

Abszolút nem tartom helyesnek, illetve nem támogatom az ötleteiket.

Egy békéscsabai lakos azt is felvetette a hírportálnak, hogyha az orvosok fizetése a Tisza-adó miatt csökkenne, tömegesen külföldre mennének. Rámutatott, hogy a tervezett intézkedés főleg a középréteget érintené, utalva ezzel a tanárokra is, akiknek nemrég emelték a fizetését, de az adónövekedés következtében náluk is bércsökkenés lenne.

