Tisza-adó: brutális összegektől esnének el a turizmusban dolgozók Magyar Péter miatt

A vendéglátásban dolgozók is megéreznék a Tisza Párt adóemelési tervét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 15:32
Fotó: MTI/Purger Tamás
Az látszik, hogy a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente – hívta fel a figyelmet Princzinger Péter, miután megvizsgálták, hogy a Tisza-adó bevezetése hogyan alakítaná át egyes turisztikai munkakörök esetében a bruttó béreket. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnökét a Turizmus.com Magyar Péterék adóemelési terveivel kapcsolatban kérdezték. 

Princzinger Péter arra a felvetésre, hogy a többkulcsos – progresszív – adórendszer, mint amilyen a Tisza-adó, elvileg igazságosabb, azt válaszolta, hogy erről azokat a a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott menedzsereket kell megkérdezni, akiknek a havi bruttó bére 1 millió forin,t és az esetleges bevezetett Tisza-adó miatt majd meg kell magyarázniuk a férjeiknek, feleségeiknek, hogy a családi költségvetésük miért csökkent nagyjából 450 ezer forinttal.

Vagy megkérdezhetjük azt az utazási irodai szakembert, aki adott esetben évtizedes munkatapasztalattal, mondjuk havi bruttó 800 ezer forintot keres, mennyire tartaná »igazságosnak«, hogy évente nagyjából 300 ezer forinttal kevesebbet vinne haza

– mutatott rá az alapítvány elnöke. Majd kiemelte: ez nem valami távoli probléma, ami valahol máshol, messze, valaki másokkal történik.

Ne felejtsük el, hogy a GDP 14 százalékát produkáló turisztikai ágazat gerincét alkotó 450 ezer ember nehéz munkát végez, akkor dolgoznak, amikor a vendégek pihennek, és azért dolgoznak, hogy a vendégek minél jobban érezzék magukat. Ráadásul ők jellemzően nem milliós fizetéseket kapnak. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt. – jelezte Princzinger Péter. Majd rámutatott: 

így a Tisza-adó miatti relatíve kisebb jövedelemkiesés is érzékenyen érintené őket.

Az állásajánlatokra jelentkező szállodai szakemberek, séfek, szakácsok, utazásszervezők nem kevesebbet szeretnének keresni, még a jelenlegi béreknél is, hanem többet – szögezte le. Majd rámutatott: ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.  

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

