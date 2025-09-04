Orbán ViktorTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen

A miniszterelnök szerint teljes a zűrzavar a sorozatos lebukások miatt Magyar Péterék háza táján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:55
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Otthon start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt, ezt írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, amelyet a közösségi oldalán is megosztott. A kormányfő szerint a fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Úgy fogalmazott:

Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni. Októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót, ami először fordul elő a világon. „Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni” – szögezte le.

Tisza-adó: fejetlenség és zűrzavar

A miniszterelnök megjegyezte, a Tisza Párt tervezett adóemelését meg kell akadályozni. Hozzátette, hogy az egész ország fellázadt ellene, de ez még kevés.  

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar: összevissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

– fogalmazott Orbán Viktor, majd leszögezte: „Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.