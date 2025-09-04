Magyar Péter a saját támogatóit is lenézi: durván átverte őket a Tisza-vezér

Ismét hatalmasat hazudott Magyar Péter a választóinak. Idén tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson állítólag 1,1 millióan mondták el véleményüket, 81,9 százalékuk pedig igennel válaszolt a személyi jövedelemadó (szja) csökkentésére irányuló kérdésre.

Mindenki rosszabbul járna Magyar Péter tervével

Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék. A személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. A Tisza Párt a választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná, az alábbi adókulcsokkal és éves bevételi határokkal: ötmillió forintig 15, 5 és 15 millió között 22, illetve 15 millió fölött 33 százalék. Legalábbis ez derül ki egy belsős feljegyzésből, amit a Tisza Pártban készítettek, és az Index hozott nyilvánosságra.

Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna a Tisza Párt adótervezetével, azaz kevesebb lenne a nettó fizetése, így a dolgozó családok kevesebb pénzből gazdálkodhatnának.

Mennyi az annyi?

A számítások szerint a Tisza-adó a budapestiektől venné el a legtöbb pénzt, és tönkretenné a szegényebb régiókban élőket. Megjelentek a szakmák szerinti, élethelyzet szerinti bontások is. Magyar Péterék szja-emelése egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva évente 356 ezer forintot venne el átlagosan a budapestiektől.

Egy átlagfizetés után havi húszezer forinttal kevesebb jutna, ami évi 242 ezer forint mínuszt jelent.

A pedagógusok havi harmincezer forinttal kevesebbet kapnának, ami évi 364 ezer forintot mínuszt jelent. Egy ápolónak havi 23 ezer forinttal csökkenne a fizetése, ami évente 280 ezer forintos kiesés. Egy rendőr havi 13 ezer forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 ezer forint mínusz; míg egy katona havi 39 ezer forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 ezer forinttal kevesebb fizetést jelent.

Míg egy orvosnak 264 ezer forinttal kevesebb jutna, ami évi 3,172 millió forint mínusz.

Egy a korosztályának átlagát kereső 25 év alatti fiatal esetében havi 107,6 ezer forinttal (évi 1,291 millió forinttal) keresne kevesebbet. Egy olyan család esetében, ahol egy gyermek van, az anya harminc év alatti, és ő a korosztályának az átlagát keresi, az apa pedig a nemzetgazdasági átlagot, már havi 150 ezer forinttal (évi 1,803 millió forinttal) csökken a fizetés. Egy kétgyermekes, átlagkeresetű család esetében, ahol az anya negyven év alatti, havi 236 ezer forinttal (évi 2,836 millió forinttal), egy háromgyermekes, átlagkeresetű család esetében pedig havi 354 ezer forinttal (évi 4,252 millió forinttal) csökkenne a kézhez kapott fizetés.