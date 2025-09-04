Orbán ViktorKötcseélő közvetítés

Orbán Viktor: Mi tiszta lapokkal játszunk!

A kormánypártok nem titkolóznak, a miniszterelnök leszögezte, hogy vasárnap élőben közvetítik a kötcsei pikniket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 10:30
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A miniszterelnök olyan bejelentést tett, amit hasonló helyzetben az elmúlt hetek után a Tisza Párt már nem merne megtenni. Míg Magyar Péterék igyekeznek titkolózni a magyar emberek előtt, addig Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Kötcséről.

Esztergom, 2025. augusztus 2. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszten 2025. augusztus 2-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk

– jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy mások nem merik vállalni a tetteik következményeit. Ezzel utalt Tarr Zoltán azon múltheti megnyilvánulására, amelyről Magyar Nemzet már beszámolt, hogy a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb azt mondta, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. Tarr Zoltán és Magyar Péter is azt állították, hogy ezek a videók hamisítványok és összevágták őket.

 


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

