Orbán Viktor: Mi tiszta lapokkal játszunk!

A miniszterelnök olyan bejelentést tett, amit hasonló helyzetben az elmúlt hetek után a Tisza Párt már nem merne megtenni. Míg Magyar Péterék igyekeznek titkolózni a magyar emberek előtt, addig Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Kötcséről.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk

– jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy mások nem merik vállalni a tetteik következményeit. Ezzel utalt Tarr Zoltán azon múltheti megnyilvánulására, amelyről Magyar Nemzet már beszámolt, hogy a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb azt mondta, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. Tarr Zoltán és Magyar Péter is azt állították, hogy ezek a videók hamisítványok és összevágták őket.