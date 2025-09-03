Nem sokat teketóriázott a TEK, vasárnap kiszállnak Kötcsére, és lezárnak egyes utakat

A Terrorelhárítási Központ (TEK) korlátozásokat rendelt el szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig Kötcsén. A jogszabályban meghatározott védett személy, Orbán Viktor tartózkodásának nyílt rendőri biztosításának ideje alatt a rendőrség a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.

Forrás: Police.hu

A rendőrök a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak.

A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

A korlátozások a helyben lakókat is érintik, a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd tőlük. A településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható, ami a közlekedőket is akadályozhatja.

A rendőrség arra kéri az embereket, hogy a rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.

Már hagyománynak számít, hogy a kormánypártok minden évben Kötcsén kezdik meg az őszi politikai szezont. Ez idén sem lesz másképp. A miniszterelnök azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy az idei év mégis csak más lehet az eddigiekhez képest, ugyanis idén Magyar Péter is Kötcsére vezeti követőit. Orbán Viktor szerint messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak, miután lebuktak az adóemelési terveikkel.