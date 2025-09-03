Hír TVTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter köcsére menni – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak. A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában pedig arra mutatott rá, hogy Magyar Péterék ezt azért csinálják, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 14:21
Magyar Péter Forrás: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter szimpatizánsai gyakran tesznek sértő és agresszív megjegyzéseket a Hír TV munkatársaira. Előfordult olyan is, hogy már a stáb érkezésekor trágár szavakkal illették a Hír TV riporterét, még tavaly májusban pedig egy tatabányai éttermet és kávézót rongáltak meg a párt követői, mert Magyar Péter azt vélelmezte, hogy ott nem akarják kiszolgálni őket.

Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péterék most hétvégén újabb kísérletet tesznek, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. Kocsis Máté kiemelte, hogy a tiszások provokációt szerveznek Kötcsére.

Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol a kormánypárt évek óta a politikai évindítóját tartja. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják – mutatott rá a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta provokáció és balhé, csak ez maradt nekik. 

A kormányfő szerint az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta, mi maradunk a béke pártján. Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – utalt Orbán Viktor Azahriah kijelentésére, aki azt mondta a mocskos Fidesz rigmusnak nincs helye a fesztiválokon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

