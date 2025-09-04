Annál is drágább lehet a kenyér a Tisza-adó kapcsán, mint amire gondolunk

Ha az üzemanyag ára a mostani 600 forintos literenkénti szintről 1050 közelébe emelkedne, akkor ez a 75 százalékos áremelkedés 25 százalékkal emelné meg a szállítási költségeket – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Mint mondta, az üzemanyag-költség a fuvarozási díjak nagyjából harmadát adja.

A magasabb üzemanyagár a kenyér árában is megjelenne ( Fotó: Pexels)

Hogy ez mennyire hatna adott mezőgazdasági termék árára, az attól függene, hogy mennyi szállítással jár az adott árucikk előállítása (beszerzések, gazdálkodás, kiszállítás), illetve a szállítási költség a termény árához képest mekkora arányt képvisel – jelezte a vezető elemző. Kiemelte, hogy

a szántóföldi termékek esetében például a termelés során is sok üzemanyagra van szükség.

Ugyancsak érzékenyen reagálnak majd a nagy tömegű, olcsó árucikkek is, mint például a burgonya, hiszen esetükben a szállítási költség jelentős a fogyasztói árhoz képest.

Ha egy olyan terméket veszünk, amelynél

a belföldi fuvarozási költségek részaránya a végső árban 15 százalék,

annál az üzemanyagárak becsült emelkedése közel négyszázalékos áremelkedést okoz, az egyéb inflációs folyamatokon felül. Ez azt jelenti, hogy vagy négy százalékkal többet kell fizetnünk a boltban, vagy ennyivel kevesebbet tudunk csak vásárolni ugyanannyi pénzből.

Ahogy azt korábban megírtuk, más elemzők szerint Magyar Péter pártjának adóprogramja és energiapolitikája a mezőgazdasági termelési költségeket jelentősen megdobná, ami a fogyasztók pénztárcáját is elérné:

a kenyértől a tejtermékekig sok minden érezhetően drágulna.

A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján

a növénytermesztés,

az állattenyésztés,

és a vadgazdálkodás ágazatból való beszerzés

az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki.