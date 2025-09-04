Annál is drágább lehet a kenyér a Tisza-adó kapcsán, mint amire gondolunk

Ha az üzemanyag ára a mostani 600 forintos literenkénti szintről 1050 közelébe emelkedne, akkor ez a 75 százalékos áremelkedés 25 százalékkal emelné meg a szállítási költségeket – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Mint mondta, az üzemanyag-költség a fuvarozási díjak nagyjából harmadát adja.
Hogy ez mennyire hatna adott mezőgazdasági termék árára, az attól függene, hogy mennyi szállítással jár az adott árucikk előállítása (beszerzések, gazdálkodás, kiszállítás), illetve a szállítási költség a termény árához képest mekkora arányt képvisel – jelezte a vezető elemző. Kiemelte, hogy
a szántóföldi termékek esetében például a termelés során is sok üzemanyagra van szükség.
Ugyancsak érzékenyen reagálnak majd a nagy tömegű, olcsó árucikkek is, mint például a burgonya, hiszen esetükben a szállítási költség jelentős a fogyasztói árhoz képest.
Ha egy olyan terméket veszünk, amelynél
a belföldi fuvarozási költségek részaránya a végső árban 15 százalék,
annál az üzemanyagárak becsült emelkedése közel négyszázalékos áremelkedést okoz, az egyéb inflációs folyamatokon felül. Ez azt jelenti, hogy vagy négy százalékkal többet kell fizetnünk a boltban, vagy ennyivel kevesebbet tudunk csak vásárolni ugyanannyi pénzből.
Ahogy azt korábban megírtuk, más elemzők szerint Magyar Péter pártjának adóprogramja és energiapolitikája a mezőgazdasági termelési költségeket jelentősen megdobná, ami a fogyasztók pénztárcáját is elérné:
a kenyértől a tejtermékekig sok minden érezhetően drágulna.
A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján
- a növénytermesztés,
- az állattenyésztés,
- és a vadgazdálkodás ágazatból való beszerzés
az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki.