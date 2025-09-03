A Tisza-adó még a kenyér árát is megemelné

Amennyiben megvalósulna a Tisza Párt energiapolitikai terve, a benzin literenkénti ára 1026 forintra, a gázolajé pedig 1051 forintra nőne. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta: az AKI Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a legfontosabb mezőgazdasági termékek – búza, őszi árpa, szemes kukorica – esetében a gépköltség – ide sorolják az üzem- és kenőanyagköltségeket, továbbá a javítási és karbantartási költségeket – a teljes termelési költség nagyságrendileg 24 százalékát adja, csak az üzemanyag súlya 17 százalék körül alakulhat. Jelezte:

az ezerforintos üzemanyagár a jelenlegi hatszáz forint alatti árakhoz képest közel hetvenszázalékos áremelkedést jelentene, ezt várhatóan a mezőgazdasági termelők teljes mértékben továbbhárítanák az élelmiszeripar felé, amely így az átadási árakban tízszázalékos áremelkedést okozna.

A beszerzési árak tízszázalékos emelkedése, amely a magasabb üzemanyagárak áthárításából következik, 2,5 százalékos áremelkedést okozna a hazai élelmiszeripar termelői áraiban. Ezt az élelmiszeripari szereplők is várhatóan továbbhárítanák a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók irányába, amely a teljes inflációt is 0,5 százalékponttal emelné. Termékenként jelentős különbségek lennének az áremelkedésben, egyes termékcsoportok jóval nagyobb mértékben, míg mások kisebb mértékben drágulnának.

A magasabb üzemanyagárak ráadásul a szállítási díjakat is emelnék, így az is gyorsan megjelenne a termékek és szolgáltatások áraiban.

