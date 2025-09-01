Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártszjaMagyar Péter

A Tisza Párt szinte lenullázná a tanárok béremelését

A Tisza-adó bevezetése eltüntetné azt a béremelést, amelyet a jelenlegi kormánytól kaptak.

Magyar Nemzet
Forrás: Zaol2025. 09. 01. 18:58
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Tisza Párt által tervezett többkulcsos adó szinte mindegyik társadalmi csoportot megsarcolná, így az oktatásban dolgozókat is hátrányosan érintené, a tanároknak tulajdonképpen le kellene mondaniuk az eddigi béremelés jelentős részéről. A Tisza-adó az oktatásban dolgozóktól konkrétan több mint 200 ezer forintot venne el éves szinten – hívta fel a figyelmet a Zaol vármegyei portál.

Marosvásárhely, 2024. szeptember 9. Tanterem a Marosvásárhelyi Református Kollégium és Bolyai Farkas Elméleti Líceum közös új épületének az átadási ünnepsége és tanévnyitója napján Marosvásárhelyen 2024. szeptember 9-én. A zsidó hitközség egykori iskolájának helyén a magyar kormány támogatásával épült belvárosi ingatlan két magyar iskola tíz elemi osztályának, mintegy 250 diáknak ad otthont. MTI/Kiss Gábor
Fotó: MTI/Kiss Gábor

A közelmúltban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalékot vonnának el. 

Ez azt jelenti, hogy sok más társadalmi csoport mellett az oktatásban dolgozókat, pedagógiai asszisztenseket, tanítókat, tanárokat, egyetemi oktatókat is érintené a Tisza Párt sarcolási kísérlete.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az oktatásban dolgozó zalaiak átlagkeresete 656 489 forint. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja-val számolva ebből a pénzből havonta 98 473 forint adót kell fizetni, ami éves viszonylatban 1 181 680 forintot jelent. 

A Tisza-adó bevezetésével ez az összeg több mint 200 ezer forinttal emelkedne,

azaz átlagosan 1 383 131 forint szja-t kellene fizetniük az oktatásban dolgozó zalaiaknak. Magyar Péter pártjának győzelme esetén kérdésessé válhat a pedagógusbér-emelés folytatása is. Erről részletesebben ide kattintva, a Zaol cikkében olvashat.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

