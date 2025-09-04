Magyar PéteruszításTisza Párterőszak

Uszítani és balhézni mennek Kötcsére Magyar Péterék

Bár a tiszás vezér igyekszik még a békességről szónokolni, az már tapasztalat, hogy rendszeresen uszítja a követőit a számára nem szimpatikus emberek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 12:25
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Balhéra és erőszakra készülnek Magyar Péter és Tiszás hívei Kötcsén!” – hívta fel a figyelmet Budai Gyula a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője állítását alá is támasztotta azzal, hogy bemutatta, milyen agresszivitást és erőszakot képvisel valójában a Tisza Párt. Bár Magyar Péter görcsösen igyekszik azt a képet mutatni a pártjáról, hogy ők a szeretetet és a tisztességet képviselik, erre még maga Magyar Péter is rendszeresen rácáfol, amikor a rendezvényein uszítani kezdi követőit a vele egyet nem értők ellen.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Magyar Péter rossz utat mutat a híveinek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Így nem is lehet meglepő, hogy a Tisza Párt támogatói olyan agresszív, uszító és erőszakos hozzászólásokat tesznek közzé, mint amilyeneket Budai Gyula bemutatott:

  • „Képes még ünnepelni, a k…rva anyját, ez a féreg! Ki kell vegezni Orbánt az anyjával együtt! A következő születésnapján, remélem, én is a temetésükön leszrk! Hogy mer ünnepelni a születésnapján! Mért nem Pétert ünnepli! Halál rájuk! Áradjon a Tisza a szeretet és tisztelet jegyében!”
  • „Támogatja-e, hogy a Fideszeseket a 2026-os választásik után megkínozzuk és kivégezzük?”
  • „8 mm megoldaná, mint anno Romániában… Ne élvezzék azt, ami nem az övéké.”

A Tisza Párt az erőszak és az agresszió pártja!

– mutatott rá a képviselő a Magyar Péter követőinek példaként bemutatott megszólalásai alapján.

Ezek után nem lehet meglepő, hogy sokan számítanak arra Magyar Pétertől, hogy balhézni és erőszakot szítani megy Kötcsére, hiszen a baloldali párt olyan lelkes követői is ott lesznek, mint akik a bemutatott hozzászólásokat hagyták, ráadásul az eddigi példák is azt bizonyítják, hogy a tiszás vezér is provokálja és uszítja a követőit.

Te küldted

További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu