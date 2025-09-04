Uszítani és balhézni mennek Kötcsére Magyar Péterék

„Balhéra és erőszakra készülnek Magyar Péter és Tiszás hívei Kötcsén!” – hívta fel a figyelmet Budai Gyula a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője állítását alá is támasztotta azzal, hogy bemutatta, milyen agresszivitást és erőszakot képvisel valójában a Tisza Párt. Bár Magyar Péter görcsösen igyekszik azt a képet mutatni a pártjáról, hogy ők a szeretetet és a tisztességet képviselik, erre még maga Magyar Péter is rendszeresen rácáfol, amikor a rendezvényein uszítani kezdi követőit a vele egyet nem értők ellen.

Magyar Péter rossz utat mutat a híveinek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Így nem is lehet meglepő, hogy a Tisza Párt támogatói olyan agresszív, uszító és erőszakos hozzászólásokat tesznek közzé, mint amilyeneket Budai Gyula bemutatott:

„Képes még ünnepelni, a k…rva anyját, ez a féreg! Ki kell vegezni Orbánt az anyjával együtt! A következő születésnapján, remélem, én is a temetésükön leszrk! Hogy mer ünnepelni a születésnapján! Mért nem Pétert ünnepli! Halál rájuk! Áradjon a Tisza a szeretet és tisztelet jegyében!”

„Támogatja-e, hogy a Fideszeseket a 2026-os választásik után megkínozzuk és kivégezzük?”

„8 mm megoldaná, mint anno Romániában… Ne élvezzék azt, ami nem az övéké.”

A Tisza Párt az erőszak és az agresszió pártja!

– mutatott rá a képviselő a Magyar Péter követőinek példaként bemutatott megszólalásai alapján.

Ezek után nem lehet meglepő, hogy sokan számítanak arra Magyar Pétertől, hogy balhézni és erőszakot szítani megy Kötcsére, hiszen a baloldali párt olyan lelkes követői is ott lesznek, mint akik a bemutatott hozzászólásokat hagyták, ráadásul az eddigi példák is azt bizonyítják, hogy a tiszás vezér is provokálja és uszítja a követőit.