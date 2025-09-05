Megkérdezték a kötcseieket, mit szólnak ahhoz, hogy Magyar Péter odamegy provokálni + videó

– Direkt provokáció – mondta egy helyi lakos arról, hogy Magyar Péter a kormánypártok rendezvényével párhuzamosan Kötcsére szervez egy demonstrációt. Deák Dánielnek, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének Facebook-videójából kiderült, nem igazán örülnek a Tisza Párt akciójának. Egy férfi a videóban meg is kérdezte: Magyar Péter nem szerette, amikor Toroczkai odamegy a rendezvényre, ő akkor miért jön ide?

Egy másik lakos arról beszélt, részéről Magyar Péter is tarthatna ott egy pikniket, de nem a főtéren, hanem egy ugyanolyan zárt udvarban, mint ahogy azt a kormánypártok teszik. – De miért parádézik itt akkor, amikor egy másik rendezvény van? – mutatott rá.

Ezen vagyok fölháborodva, hogy mi keresnivalója van itt. Miért pont itt? Úgyhogy nagyon föl van a falu háborodva

– ecsetelte egy idős férfi.

Mint arról már lapunk beszámolt, újabb provokációval próbálja elterelni a figyelmet az adóemelési botrányáról a Tisza Párt, ami Tarr Zoltán etyeki elszólásának következménye. A rendezvényt fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják: a TEK szeptember 7-én forgalomkorlátozást vezet be a településen Orbán Viktor jelenléte miatt.