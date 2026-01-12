Kövér László: A józan észre alapozva teljesen újjá kell építenünk az európai politikát

Kövér László szerint Brüsszelben és minden tagállamban beszélni kell a politikai felelősség kérdéséről is az európai emberek megélhetése kapcsán. Kifejtette, hogy a "felelőtlen, téves és bűnös" uniós klíma-, energia- és szankciós politika, kereskedelem-politika és migrációs politika miatt szükséges beszélni a tönkremenő európai iparról, az elsorvadó gazdasági versenyképességről, a csődbe jutó európai gazdákról és a dezintegrálódó európai társadalmakról. Kövér László azt mondta, hogy "lesz miről beszélnünk az új esztendőben is, de a kérdés az, hogy milyen pozícióból. Meglátása szerint aki valamilyen ideológiai megközelítésből tenné ezt, hibát követ el. Az Országgyűlés elnöke szerint sürgősen vissza kell vinni a józan észt az európai politikával foglalkozó termekbe is, mert a politikában és közéletben tapasztalható jelenlegi hang- és zűrzavarban ma nincs ennél biztosabb szellemi iránytű. Úgy fogalmazott, hogy a nyugati politikában mára értelmüket veszítették a 20. századi ideológiai fogalmak és már csak két megközelítés, két tábor ütközik egymással: a normalitásé és az abnormalitásé.

Hogy Európában éppen ki képviseli a politikai normalitást vagy az abnormalitást, azt sohasem a politikusok önmeghatározása, hanem mindig az európai választópolgárok józan esze dönti el - legalábbis addig, amíg a liberális demokrácia bősz védelmezőinek eszébe nem jut hatalmi eszközökkel megóvni a populus-t attól a hibától, hogy az - úgymond - populistákra szavazzanak

– fogalmazott. Kövér László elmondta, hogy a 20. században Magyarország és Ausztria is élt nem demokratikus politikai rendszerekben, de egyiket sem kellene megismételni, tragikus lenne, ha most Európát - benne Ausztriát és Magyarországot - bármilyen erő letérítené a demokrácia és a józan ész útjáról. Kövér László beszélt arról is, hogy Európában és a világban az előttünk álló időkben a békére és a békességre lesz a legnagyobb szükség. A bécsi magyar nagykövetségen tartott újévi fogadáson részt vett mások mellett Walter Rosenkranz, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke.

Borítókép: Kövér László Bécsben Fotó: Filep Istvan / MTI Fotószerkesztőség