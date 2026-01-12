Egy orosz Sz–300-as légvédelmi rendszer két rakétával lőtt le egy ukrán F–16-os vadászgépet – erről az érintett egység parancsnoka számolt be a Rosszija–1 televíziós csatornán sugárzott riportban. A tiszt szerint a bevetést hosszú előkészítés előzte meg, és a vadászgép megsemmisítése előre megtervezett művelet volt írja a TASZSZ.

Zelenszkij korábban maga is kipróbálta az F–16-os vadászgépet Fotó: AFP

A „Szever” hívójelű parancsnok beszámolója szerint az F–16-os volt az eddigi legérdekesebb légi célpont, amelyet egysége megsemmisített. Elmondása alapján a vadászgépet nem egyetlen rakétával lőtték le.

Két indítást hajtottak végre. Az első találat után a második rakétával fejezték be a megsemmisítést.

A tiszt arról is beszélt, hogy az akciót hosszú és alapos előkészítés előzte meg. Mint fogalmazott, a műveletet a dandárparancsnokkal együtt tervezték meg, és tudatosan kivárták a megfelelő pillanatot. Szavai szerint „vadásztak és vártak” erre a célpontra.