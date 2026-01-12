orosz-ukrán háborúorosz támadásUkrajnaF-16 vadászgéporosz hadsereg

Két rakéta, egy célpont: így lőtték le az ukrán F–16-ost + videó

Az orosz hadsereg megsemmisített egy ukrán F–16-os vadászgépet. A műveletről egy orosz parancsnok beszélt, hangsúlyozva, hogy a gép kiemelt célpontnak számított.

Sebők Barbara
2026. 01. 12. 22:17
Az orosz hadsereg megsemmisített egy ukrán F–16-os vadászgépet Forrás: AFP
Egy orosz Sz–300-as légvédelmi rendszer két rakétával lőtt le egy ukrán F–16-os vadászgépet – erről az érintett egység parancsnoka számolt be a Rosszija–1 televíziós csatornán sugárzott riportban. A tiszt szerint a bevetést hosszú előkészítés előzte meg, és a vadászgép megsemmisítése előre megtervezett művelet volt írja a TASZSZ.

A „Szever” hívójelű parancsnok beszámolója szerint az F–16-os volt az eddigi legérdekesebb légi célpont, amelyet egysége megsemmisített
Zelenszkij korábban maga is kipróbálta az F–16-os vadászgépet Fotó: AFP

A „Szever” hívójelű parancsnok beszámolója szerint az F–16-os volt az eddigi legérdekesebb légi célpont, amelyet egysége megsemmisített. Elmondása alapján a vadászgépet nem egyetlen rakétával lőtték le. 

Két indítást hajtottak végre. Az első találat után a második rakétával fejezték be a megsemmisítést.

A tiszt arról is beszélt, hogy az akciót hosszú és alapos előkészítés előzte meg. Mint fogalmazott, a műveletet a dandárparancsnokkal együtt tervezték meg, és tudatosan kivárták a megfelelő pillanatot. Szavai szerint „vadásztak és vártak” erre a célpontra.

A parancsnok hozzátette, hogy az egysége 2024 decemberében kapta meg a modernizált Sz–300-as rendszert, azóta különböző légi és rakétacélpontot semmisítettek meg. Ezek között drónok, ATACMS rakéták, HIMARS rakéták, valamint irányított, levegőből indítható bombák is szerepeltek. Megszólalt Alekszej Zsirkov ezredes, a légvédelmi rakétadandár parancsnoka is. A tiszt hangsúlyozta, hogy az orosz légvédelmi rendszerek szerinte felülmúlják a nyugati eszközöket. Kijelentette, hogy 

a Patriot légvédelmi rendszer egy régi fejlesztés, amelyet a NATO-országokban széles körben alkalmaznak, míg az orosz rendszerek korszerűbb taktikai és technikai jellemzőkkel rendelkeznek.

Zsirkov szerint az S–300V4 rendszer megbízhatóan védi a csapatokat és a lakott területeket, és hatékonyan lép fel mind a repülőgépek, mind a precíziós fegyverek ellen. A parancsnok azt is elmondta, hogy az orosz légvédelmi alakulatokat kifejezetten a NATO által alkalmazott eszközök elleni harcra készítik fel. Az orosz védelmi minisztérium 2025. április 13-án jelentette be először hivatalosan, hogy orosz légvédelmi rendszerek lelőttek egy ukrán F–16-os vadászgépet.

Busás jutalom egy ukrán F–16-os lelövéséért
Pénzjutalmat kapott az a 12 orosz katona, aki részt vett az első amerikai F–16-os vadászgép lelövésében Fotó: AFP

Busás jutalom egy ukrán F–16-os lelövéséért

A nyáron beszámoltunk róla, hogy 15 millió rubel (közel 62 millió forint) összértékű jutalmat kapott az a 12 orosz katona, aki részt vett az első amerikai F–16-os vadászgép lelövésében. A díjátadót május 29-én tartották egy határ menti területen – közölte a Fores nevű orosz cég a TASZSZ hírügynökséggel.

Ukrajna több országtól is kapott F–16-os gépeket

Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia több mint 60 F–16-os vadászgép szállítását ígérte az ukránoknak 2023-ban, ebből Hollandia 2024 augusztusában szállított le hat gépet. Nem sokkal ezután, 2024. augusztus 26-án zuhant le az egyik első F–16-os gép az ukrán légtérben, akkor egy olyan pilótával, aki az elsők között vett részt kiképzésen. A Business Insider szerint Kijev hivatalosan 44-et kapott az európai támogatói által ígért 87 repülőgépből.

Borítókép: F-16-os vadászgép, illusztráció (Fotó: AFP)

