idezojelek
Vélemény

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – Ismét a határon túli magyarok ellen szít gyűlöletet és uszít a DK.

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
Cikk kép: undefined
FideszuszításDobrev Kláramagyarság 2026. 02. 26. 4:42
Fotó: Norbert Nagy
0

A baloldal több ízben is jószolgálatot tett a nemzetnek prominensei őszinteségi roha­maival vagy freudi elszólásaival. Így tudtuk meg, hogy egy SZDSZ-es vezetőnek sokkal fontosabb, hogy mi lesz a pártjával, mint az, hogy mi lesz az országgal, hogy Trianon igaz­ságos volt, hogy a Szent Korona micisapka, a Szent Jobb tetemcafat, s persze ott van örök hivatkozásként az őszödi beszéd, a bevallott ezernyi trükkel s az elismert hazudozással, „reggel, éjjel meg este”.

A sorba beleillik Kovács László egykori MSZP-s külügyminiszter emlékezetes mondata, miszerint „merjünk kicsik lenni”. E megfogalmazás több mint árulkodó. Ez a mentalitás, ez a szánni való testtartás, a magyar nemzet Kárpát-medencei küldetéséhez való kicsinyhitű hozzáállás ugyanakkor nem Kovács László elmeszüleménye, az több mint száz évre tekint vissza.

A történelmi Magyarországot szétprédáló Károlyi Mihálynak tulajdonítják azt a gondolatmenetet, miszerint: „Minél kisebb lesz az ország, annál nagyobbra növök én. Mikor ellenzéki vezér voltam, megvolt egész Magyarország, amikor miniszterelnök lettem, elszakadt Horvátország és Szlavónia; öt megye marad, amire köztársasági elnök leszek, és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből fog állani az ország, mire király leszek.” Az idézet hitelességét vitatják ugyan, de Giordano Bruno De gli eroici furori című, 1585-ben megjelent művéből való bon mot szerint „Se non e vero, e ben trovato”. Magyarul: ha nem is igaz, jól el van találva. Márpedig ismerve Károlyi Mihály pályafutását és az általa fémjelzett néhány hónap történelmi következményeit, az idézet igencsak precíznek tűnik.

Károlyi Mihály egyenes ági szellemi örököse a rendszerváltás után az SZDSZ volt, amely ideáltipikusan hordozta magában mindazt a nemzetellenes tartalmat, ami egyáltalán elméletileg elképzelhető: az idegen érdekek gátlástalan kiszolgálását, a magyar immunrendszer módszeres kikezdését, a hadsereg védekezésképtelenné tételét, a „bizalommegelőlegező” (értsd önfeladó, a magyar érdekekre fittyet hányó) külpolitikát, a történelem- és irodalomoktatás elleni támadást, a magyar nemzeti öntudat és büszkeség aláásását, párhuzamosan az indokolatlan bűntudat táplálásával, a deviancia- és bűnözőkultuszt, s a sor még hosszan folytatható.

Az SZDSZ dicstelen kimúlását követően a Demokratikus Koalíció képviselte ezt a destruktív politikai vonalvezetést a leghangsúlyosabban, élén a pártalapító Gyurcsány Ferenccel, a 2004-es népszavazáson a külhoni magyarok ellen hergelő miniszterelnökkel, aki képes volt egyedüli anyaországi politikai vezetőként az egész világ magyarságát megmozgató autonómiapárti akció, a Székelyek Nagy Menetelése ellen beszélni. 

Aki azzal dicsekedett, hogy ha ismét kormányra jut, kevesebb székelykapu és Trianon-emlékmű lesz az országban. Imént felidézett beszédében ígérte meg azt is, amit szerencsére nem tartott be, hogy 90 évig fog élni és 89 éves koráig fog politizálni. Tavaly minden bizonnyal visszautasíthatatlan ajánlatot kapott megbízóitól és visszavonult, a pártját volt feleségére hagyva, aki megmaradt a korábbi eszmei nyomvonalon, amint arról a nemrég meghirdetett, félmillió regisztrált külhoni magyarral riogató plakátkampány is tanúskodik.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Csak mi, DK-sok merünk szembemenni az orbáni ideológiával és világképpel” – állítja Dobrev Klára féktelen demagógiával, figyelmen kívül hagyva azt a nem mellékes tényt, hogy az egységes magyar nemzetet központba állító világkép, az elszakított nemzettestvérek meg nem tagadása nem „orbáni ideológia és világkép”, hanem a legtermészetesebb, a Fennvaló által belénk kódolt létparancs, ha úgy tetszik, a legmélyebb lelki forrásból táplálkozó normalitás.

Érdemes egy gondolat erejéig visszatérni a 2004-es népszavazás jól ismert uszító plakátjára, amely azóta is elrettentő példája nemcsak annak, hogy miképpen tagadta meg a hivatalban levő kormányfő az akkori alkotmányban is rögzített kötelességét, hanem annak is, hogy miképpen volt képes légből kapott számokkal a legalantasabb érzések egyikére, az irigységre apellálni úgy, hogy közben az egésznek semmiféle alapja nem volt. Mert a népszavazás arról szólt, hogy az akkoriban az MSZP és az SZDSZ által dominált parlament hozzon törvényt a külhoni magyarok állampolgárságáról, arról viszont nem, hogy a külhoni állampolgároknak milyen szociális juttatások járnak, ha járnak. Ha a népszavazás érvényes lett volna és győznek elsöprő többséggel az igenek, akkor az MSZP–SZDSZ-többség döntött volna a jogszabály tartalmáról. 

Az egész mocskos kampány arra volt jó, hogy magyart a magyar ellen fordítson. S ki állt ennek az élén? Az a politikus, aki egy évtizeddel később amellett szállt síkra, hogy számolatlanul és ellenőrizetlenül engedjünk be az országban minden parazita, asszimilálhatatlan idegen betolakodót.

Most a DK-sok azzal kampányolnak, hogy egyedül ők vonnák meg a külhoni magyarok szavazati jogát, ergo azzal hitegetik a választókat, e kérdésében nekik bármiféle mozgásterük van, hogy a parlamentbe jutva öt-hat százalékukkal el tudnák érni azt, amit Dobrev és a Jobbik történetének leggyalázatosabb elnöke, a politikai túlélését a DK-tól remélő Jakab Péter képvisel a legnagyobb harsánysággal, konkrétan választójogi törvény kétharmados többséget igénylő, ilyen irányú módosítását.

Evidens, hogy Dobrev Klára és a DK-s univerzum ellenfélként tételezi Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amelyet jobboldaliként bélyegez meg. A tárgyilagos szemlélő azonban láthatja, hogy célokban és eszközökben egyaránt nagy a hasonlóság. A globális mélyállam önérdekű kiszolgálása, a nagytőke és pénztőke szövetségének való engedelmeskedés, amint arra Orbán Viktor már 2022-ben figyelmeztetett. Mert nekünk ilyen „baloldal” jutott, amely hiánytalanul felmondja a woke-őrület teljes agendáját, de gazdasági síkon nemcsak immunis az egyszerű emberek érdekei iránt, de totális gátlástalansággal képviseli a nagytőke brüsszelita kurzusát.

Eszközökben pedig a szemérmetlen hazudozás legnagyobb hasonlóság, amint az a minap is bebizonyosodott, amikor a Tisza Párt elnöke, az aláírásgyűjtés egyértelmű vereségét, tételesen azt, hogy a Fidesz közel kétszer annyi ajánlást gyűjtött időegység alatt, mint kihívója, győzelemként kommunikálta. De hát ugye e párthoz köthető az a politikatörténeti innováció, hogy ők előre megmondták, hogy hazudni fognak a kampányban, mert másképp megbuknának.

A minap érkezett hír, hogy a három erdélyi magyar párt és a két nemzeti tanács akár történelminek is nevezhető közös nyilatkozatot írt alá a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó, Szili Katalin kezdeményezésére megszervezett egyeztető megbeszélés záróakkordjaként. Ebben kiállnak az elmúlt négy ciklus nemzetpolitikája, s annak egyik legfontosabb vívmánya, a minden magyart megillető állampolgárság és az abból fakadó választójog, továbbá az autonómia célkitűzése mellett.

A ballib tollnokok előszeretettel nevezik e szervezeteket Fidesz-csatlósoknak, miközben az öt aláíró közül egyedül az RMDSZ az, amely nemcsak politikai súlyának megfelelő támogatást kap, hanem lényegében egyeduralkodó a források elosztásában. Az autonomista oldal soha nem kapta meg a tíz-tizenöt százalékra tehető politikai támogatottságának megfelelő részesedést. Az ide sorolható szervezeteknek a Fidesz melletti kiállása értékelvű gesztus, ami annak köszönhető, hogy az Antall-kormány jóindulatú, de koncepciótlan nemzetpolitikai építkezése és a Horn–Kuncze-kabinetnek az alapszerződés-politikában megragadható önfeladó kurzusa után a Fidesz egy olyan paradigmát volt képes megalkotni a határokon átívelő nemzetegyesítés programjával, amit azóta tartalommal tudott feltölteni.

A jelen geopolitikai helyzetben ez az egyetlen célravezető politika a teljes nemzet erőinek kiaknázásában, a magyar létesélyek optimizálásában és a magyar megmaradás szolgálatában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem

Odrobina Kristóf avatarja

Ebből óriási balhé lesz!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu