Dobrev Gyurcsány nyomdokain

A baloldal több ízben is jószolgálatot tett a nemzetnek prominensei őszinteségi roha­maival vagy freudi elszólásaival. Így tudtuk meg, hogy egy SZDSZ-es vezetőnek sokkal fontosabb, hogy mi lesz a pártjával, mint az, hogy mi lesz az országgal, hogy Trianon igaz­ságos volt, hogy a Szent Korona micisapka, a Szent Jobb tetemcafat, s persze ott van örök hivatkozásként az őszödi beszéd, a bevallott ezernyi trükkel s az elismert hazudozással, „reggel, éjjel meg este”.

A sorba beleillik Kovács László egykori MSZP-s külügyminiszter emlékezetes mondata, miszerint „merjünk kicsik lenni”. E megfogalmazás több mint árulkodó. Ez a mentalitás, ez a szánni való testtartás, a magyar nemzet Kárpát-medencei küldetéséhez való kicsinyhitű hozzáállás ugyanakkor nem Kovács László elmeszüleménye, az több mint száz évre tekint vissza.

A történelmi Magyarországot szétprédáló Károlyi Mihálynak tulajdonítják azt a gondolatmenetet, miszerint: „Minél kisebb lesz az ország, annál nagyobbra növök én. Mikor ellenzéki vezér voltam, megvolt egész Magyarország, amikor miniszterelnök lettem, elszakadt Horvátország és Szlavónia; öt megye marad, amire köztársasági elnök leszek, és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből fog állani az ország, mire király leszek.” Az idézet hitelességét vitatják ugyan, de Giordano Bruno De gli eroici furori című, 1585-ben megjelent művéből való bon mot szerint „Se non e vero, e ben trovato”. Magyarul: ha nem is igaz, jól el van találva. Márpedig ismerve Károlyi Mihály pályafutását és az általa fémjelzett néhány hónap történelmi következményeit, az idézet igencsak precíznek tűnik.

Károlyi Mihály egyenes ági szellemi örököse a rendszerváltás után az SZDSZ volt, amely ideáltipikusan hordozta magában mindazt a nemzetellenes tartalmat, ami egyáltalán elméletileg elképzelhető: az idegen érdekek gátlástalan kiszolgálását, a magyar immunrendszer módszeres kikezdését, a hadsereg védekezésképtelenné tételét, a „bizalommegelőlegező” (értsd önfeladó, a magyar érdekekre fittyet hányó) külpolitikát, a történelem- és irodalomoktatás elleni támadást, a magyar nemzeti öntudat és büszkeség aláásását, párhuzamosan az indokolatlan bűntudat táplálásával, a deviancia- és bűnözőkultuszt, s a sor még hosszan folytatható.

Az SZDSZ dicstelen kimúlását követően a Demokratikus Koalíció képviselte ezt a destruktív politikai vonalvezetést a leghangsúlyosabban, élén a pártalapító Gyurcsány Ferenccel, a 2004-es népszavazáson a külhoni magyarok ellen hergelő miniszterelnökkel, aki képes volt egyedüli anyaországi politikai vezetőként az egész világ magyarságát megmozgató autonómiapárti akció, a Székelyek Nagy Menetelése ellen beszélni.

Aki azzal dicsekedett, hogy ha ismét kormányra jut, kevesebb székelykapu és Trianon-emlékmű lesz az országban. Imént felidézett beszédében ígérte meg azt is, amit szerencsére nem tartott be, hogy 90 évig fog élni és 89 éves koráig fog politizálni. Tavaly minden bizonnyal visszautasíthatatlan ajánlatot kapott megbízóitól és visszavonult, a pártját volt feleségére hagyva, aki megmaradt a korábbi eszmei nyomvonalon, amint arról a nemrég meghirdetett, félmillió regisztrált külhoni magyarral riogató plakátkampány is tanúskodik.