„Vegyük el a hitvány Dobrev és Jakab Péter magyar állampolgárságát”

Szabó Gergő
2026. 02. 06. 15:09
Szabó Gergő, Pesti Srácok : „A 2004-es szégyent még egyszer a magyar nemzet nem veszi magára, de azt sem felejtjük sosem, hogy a Dobrev Klára vezette DK, és a hozzájuk csicskaként besunnyogó Jakab Péter hogyan próbált ismét fájó szöget ütni a magyar nemzet testébe. Az Apró-unoka gyűlölete a magyarok iránt nem új keletű, a nyilasból ávóssá avanzsált parizerkirály pedig az anyját is eladná egy mínuszos hír miatt, ami róla szól. Nekik a társadalom szemétje jutott most, végre legalább letisztult és helyére került minden. A magyar emberek már nem dőlnek be az ilyen bolsevik trükköknek, egy fokkal azok is feljebb léptek, akiket 2004-ben meg lehetett vezetni. Hosszú és kemény munka volt ez, de bebizonyította, hogy az emberek vissza tudnak találni a normalitáshoz, a magyar lélek pedig nem halt ki, csak törődni kell az emberekkel. Sziszifuszi, áldozatos és sokszor keserű munka ez, de megéri végigcsinálni. Van elég feladat még, látva a tiszás szektát, ahol Magyar Péter "román földnek" nevezte Erdélyt és csak felhasználni akarja a határon túli magyarokat. Szerencsére a Dobrev és Jakab-féle pribékek, akik el akarják venni a külhoni magyarok állampolgárságát, már csak a törpe kisebbséget tudják hergelni, de a Tisza Párt ugyancsak visszafordítja a nemzeti egység irányát és igyekszik feltépni a sebeket. Javaslom, aki ilyen aljassággal házal, vegyük el az állampolgárságát, de minél korábban, és aztán mindenki mehet a gazdájához. Magyarország úgysem az otthonuk, hazájuk meg nincsen.”

