Európa-szerte egyedülálló az Erzsébet-táborok állami támogatása

2026. 03. 18. 13:59
Az Erzsébet-táborok programjai jó kiegészítői az iskolában folyó oktató-nevelő munkának – hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerdán, a balatoni Erzsébet-táborok szakmai nyílt napján Zánkán. A köznevelésben dolgozó pedagógusok, igazgatók, intézményfenntartók elkötelezett munkája nélkül az Erzsébet-táborok sem működhetnének olyan színvonalon, ahogy jelenleg – emelte ki Maruzsa Zoltán.

Mint mondta, mind a zánkai, mind a fonyódligeti, a zalaszabari és az erdélyi tábor jól felszerelt, és ezek átgondolt fejlesztések eredményeként működhetnek.

A kezdetek óta másfél millió táborozó fordult meg a táborokban – mondta, hozzátéve, hogy az Erzsébet-táborok állami támogatásának mértéke Európa-szerte egyedülálló.

Maruzsa Zoltán elmondta azt is, hogy szimbolikus, ezerforintos részvételi díjat fizetnek a táborozók, hozzátéve, hogy a szolgáltatások a tábor területén magas színvonalúak, beleértve a biztonságot, a programokat, a képzett és lelkes, elkötelezett pedagógusokat.

Hornyák Tibor, a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke azt emelte ki, hogy a négy táborhelyen évente 140 ezer táborozót tudnak fogadni, a táborokban az év során háromszázan, a nyári időszakban nyolcszázan dolgoznak. Felidézte: a táboroztatási program 2012-ben indult, a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2016 óta szervezi a programokat.

Hornyák Tibor ismertette a különböző táborhelyek programkínálatát, és elmondta azt is, hogy négy-ötezren érkeznek a táborhelyekre a határon túlról. Mint mondta, 

a táborokba a túljelentkezés 35 százalékos.

– Egyházi alapítványként Szent Erzsébet hagyatékát kívánják tovább vinni, különösen a gyermekekhez való szeretetteljes hozzáállást – hangsúlyozta.

A szakmai nyílt napon, ahol a résztvevők megismerhették a táborok programkínálatát és a jelentkezés módját, háromszázan vettek részt több mint százhetven intézményből, százharminc településről.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

