Itt a várva várt DÁP-frissítés: már a használt autók adásvételét is lehet intézni egy ujjlenyomattal

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális állampolgár mobilalkalmazás: már használt autó adásvételére is alkalmas – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség szerdán.

Mint írták, a már több mint 3,1 milliószor letöltött Digitális állampolgár mobilalkalmazás újabb területen könnyíti meg az állampolgárok életét, már a használt autók adásvételét is lehet intézni a segítségével.

A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig

– tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra:

ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel a mobilalkalmazásban elvégezhető legyen, mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell Digitális állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláírói tanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát.

Emellett meg kell lennie a jármű törzskönyvének és forgalmi engedélyének, és ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt. Az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet, vagyis vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzemben tartótól nem. Mindezeken túl a járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie.

Ha közeli hozzátartozók között történik az adásvétel, érdemes a hagyományos, papíralapú szerződéskötést választani, hogy a vevő igénybe vehesse a közeli hozzátartozóknak járó, átírással és eredetvizsgával kapcsolatos kedvezményeket.

Fontos tudnivalók: így működik az adásvétel

Az adásvétel folyamatát a mobilalkalmazásban az eladó indítja el, majd miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek, a forgalmi engedély és a törzskönyv adatainak ellenőrzése következik, amelynek alapján elkészül a szerződéstervezet.