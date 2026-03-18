Itt a várva várt DÁP-frissítés: már a használt autók adásvételét is lehet intézni egy ujjlenyomattal

Új funkcióval bővült a több mint 3,1 millió letöltéssel rendelkező Digitális állampolgár mobilalkalmazás: már a használt gépjárművek adásvétele is teljeskörűen intézhető az applikáción keresztül – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség. Az alkalmazás az adásvételi szerződés előkészítésétől és aláírásától a tulajdonosváltás bejelentéséig végigvezeti a felhasználókat a szükséges lépéseken.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 18. 13:50
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális állampolgár mobilalkalmazás: már használt autó adásvételére is alkalmas – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség szerdán. 

Mint írták, a már több mint 3,1 milliószor letöltött Digitális állampolgár mobilalkalmazás újabb területen könnyíti meg az állampolgárok életét, már a használt autók adásvételét is lehet intézni a segítségével. 

A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig

– tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra: 

ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel a mobilalkalmazásban elvégezhető legyen, mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell Digitális állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláírói tanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát. 

Emellett meg kell lennie a jármű törzskönyvének és forgalmi engedélyének, és ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt. Az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet, vagyis vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzemben tartótól nem. Mindezeken túl a járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie.

Ha közeli hozzátartozók között történik az adásvétel, érdemes a hagyományos, papíralapú szerződéskötést választani, hogy a vevő igénybe vehesse a közeli hozzátartozóknak járó, átírással és eredetvizsgával kapcsolatos kedvezményeket.

 

Fontos tudnivalók: így működik az adásvétel

Az adásvétel folyamatát a mobilalkalmazásban az eladó indítja el, majd miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek, a forgalmi engedély és a törzskönyv adatainak ellenőrzése következik, amelynek alapján elkészül a szerződéstervezet. 

Ha az eladó és a vevő is átnézte és rendben találta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját Digitális állampolgár alkalmazásában. Ezt követi a vételár kifizetése – az alkalmazáson kívül –, valamint a kulcsok és az autó dokumentumainak átadása. A folyamat az eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentésével zárul. A vevőnek ekkor még – az alkalmazáson kívül – kötelező biztosítást kell kötnie, és el kell végeztetnie az eredetiségvizsgálatot. Végül az autó új dokumentumainak igénylése és az illetékfizetés következik az alkalmazásban, amelyet követően az alkalmazás kezdeményezi a jármű átírását is.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Mi a bajom Magyar Péterrel?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
