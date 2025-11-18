Digitális Állampolgár: már szelfivel is regisztrálhatunk – új korszak az ügyintézésben

Másfél éve működik a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, amely egyebek mellett elektronikus azonosításra is használható. Január óta pedig az Ügyfélkapunak is csak a kétfaktoros azonosítást biztosító verziója, azaz az Ügyfélkapu+ érhető el. Az elmúlt hónapok tapasztalatairól, a felhasználók számának alakulásáról és az előkészületben lévő új funkciókról Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára beszélt lapunknak.

A korábbi aktív Ügyfélkapu használók 80 százaléka töltötte le mára a DÁP alkalmazást Fotó: DKP Visual Kft.

Biztatóak a DÁP friss adatai

– Hány felhasználó csatlakozott a mobilalkalmazáshoz a januári átállás óta, és milyen ütemben nő a regisztráltak száma? Lehet mérni, hogy mekkora az aktív használók aránya, azaz hányan lépnek be rendszeresen a DÁP-ba?

– Tavaly nagyjából 3 millió aktív ügyfélkapu felhasználó volt.

jelenleg csaknem 5 millióan rendelkeznek valamilyen biztonságos azonosítási móddal, DÁP-pal vagy Ügyfélkapu+-szal,

a DÁP appot a januári átálláskor hozzávetőleg egymillió ember töltötte le, mostanra ez a szám 2,4 millióra emelkedett és folyamatosan nő,

a regisztráltak 80 százaléka aktív, rendszeresen használja az alkalmazást. Az új funkciók megjelenésével egyre több felhasználó él majd a korszerű, biztonságos és kényelmes lehetőségekkel.

Az appon keresztül eddig majdnem félmillió belépés történt a június óta elérhető piaci szolgáltatók oldalaira is.

– Úgy tudni, a DÁP felületéről fokozatosan elérhető lesz az összes közműszolgáltatónál létező digitális fiókunk, az online banki profilunk és a telefon-, valamint internetszolgáltatói felületünk. Mára egyre több piaci szereplő csatlakozott a rendszerhez, de még nem mindenki. Mikorra lesznek elérhetőek valamennyien?

– Az előbb említett szolgáltatás az idei év eddigi talán legkomolyabb újdonsága. Közműszolgáltatóknál korábban is előfordult, de Magyarországon olyan még soha nem volt, hogy bankok, hitelintézetek, biztosítók, távközlési szolgáltatók, azaz teljes egészében piaci szereplők állami azonosítási megoldást vezettek volna be, ahogy ez idén nyáron történt. Eddig 27 olyan szolgáltató csatlakozott, amely korábban semmilyen állami azonosítást nem alkalmazott. Elsőként a Telekom kapcsolódott be a közös rendszerbe, aztán jöttek a bankok, az OTP és az MBH, utánuk pedig a Yettel. Jelenleg 100 szolgáltató készül fel arra, hogy kövesse a példájukat. Mi megteremtettük a technikai feltételeket, de a csatlakozások gyorsasága több dologtól is függ: a piaci szereplők hozzáállásától, belső folyamataitól, informatikai rendszereik fejlesztési ütemétől.