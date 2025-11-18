Digitális Állampolgárság ProgramDigitális Állampolgár Alkalmazáselektronikus ügyintézés

Digitális Állampolgár: már szelfivel is regisztrálhatunk – új korszak az ügyintézésben

Másfél éve működik az elektronikus azonosításra is használható Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, január óta pedig az Ügyfélkapunak is csak a kétfaktoros azonosítást biztosító verziója, azaz az Ügyfélkapu+ érhető el. Jelenleg csaknem 5 millióan rendelkeznek valamilyen biztonságos azonosítási móddal, közülük a DÁP appot 2,4 millióan töltötték le, akiknek 80 százaléka aktív felhasználó.

Gazsó Rita
2025. 11. 18. 5:38
Fotó: DKP Visual Kft.
Másfél éve működik a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, amely egyebek mellett elektronikus azonosításra is használható. Január óta pedig az Ügyfélkapunak is csak a kétfaktoros azonosítást biztosító verziója, azaz az Ügyfélkapu+ érhető el. Az elmúlt hónapok tapasztalatairól, a felhasználók számának alakulásáról és az előkészületben lévő új funkciókról Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára beszélt lapunknak.

DÁP Digitális Állampolgárság
A korábbi aktív Ügyfélkapu használók 80 százaléka töltötte le mára a DÁP alkalmazást  Fotó: DKP Visual Kft.

Biztatóak a DÁP friss adatai

– Hány felhasználó csatlakozott a mobilalkalmazáshoz a januári átállás óta, és milyen ütemben nő a regisztráltak száma? Lehet mérni, hogy mekkora az aktív használók aránya, azaz hányan lépnek be rendszeresen a DÁP-ba?

– Tavaly nagyjából 3 millió aktív ügyfélkapu felhasználó volt. 

  • jelenleg csaknem 5 millióan rendelkeznek valamilyen biztonságos azonosítási móddal, DÁP-pal vagy Ügyfélkapu+-szal,
  • a DÁP appot a januári átálláskor hozzávetőleg egymillió ember töltötte le, mostanra ez a szám 2,4 millióra emelkedett és folyamatosan nő,
  • a regisztráltak 80 százaléka aktív, rendszeresen használja az alkalmazást. Az új funkciók megjelenésével egyre több felhasználó él majd a korszerű, biztonságos és kényelmes lehetőségekkel. 
  • Az appon keresztül eddig majdnem félmillió belépés történt a június óta elérhető piaci szolgáltatók oldalaira is.

– Úgy tudni, a DÁP felületéről fokozatosan elérhető lesz az összes közműszolgáltatónál létező digitális fiókunk, az online banki profilunk és a telefon-, valamint internetszolgáltatói felületünk. Mára egyre több piaci szereplő csatlakozott a rendszerhez, de még nem mindenki. Mikorra lesznek elérhetőek valamennyien?

– Az előbb említett szolgáltatás az idei év eddigi talán legkomolyabb újdonsága. Közműszolgáltatóknál korábban is előfordult, de Magyarországon olyan még soha nem volt, hogy bankok, hitelintézetek, biztosítók, távközlési szolgáltatók, azaz teljes egészében piaci szereplők állami azonosítási megoldást vezettek volna be, ahogy ez idén nyáron történt. Eddig 27 olyan szolgáltató csatlakozott, amely korábban semmilyen állami azonosítást nem alkalmazott. Elsőként a Telekom kapcsolódott be a közös rendszerbe, aztán jöttek a bankok, az OTP és az MBH, utánuk pedig a Yettel. Jelenleg 100 szolgáltató készül fel arra, hogy kövesse a példájukat. Mi megteremtettük a technikai feltételeket, de a csatlakozások gyorsasága több dologtól is függ: a piaci szereplők hozzáállásától, belső folyamataitól, informatikai rendszereik fejlesztési ütemétől.

– Az indulás óta milyen további új szolgáltatásokkal, funkciókkal bővült az alkalmazás? 

– A DÁP alatt mi nem csupán a mobilapplikációt, hanem a teljes ökoszisztémát értjük. Vannak különféle, egységes arculattal rendelkező alkalmazásai, mint az Egészségablak, a Család.hu vagy a NAV felülete. Nyáron elindítottunk a Digitális Állampolgár weboldalt is, ahol – újdonságként – tíz életesemény köré rendezve kaphatnak tájékoztatást az állampolgárok személyes ügyeik kapcsán. Emellett közvetlen ügyintézésre is egyre több esetben lesz használható az oldal. A számos állami támogatás igénybevételéhez szükséges tb-jogviszony igazolást már most is itt a legegyszerűbb igényelni, rövidesen pedig a családiállapot-igazolás és a jövedelemigazolás is lekérhető lesz.

Az elérhető szolgáltatások közül a leggyakrabban használt funkció az azonosítás és az elektronikus aláírás. 

Utóbbi azt jelenti, hogy minden DÁP-os aktiválhatja az elektronikus aláírási tanúsítványát, így bármilyen dokumentumot alá tud írni, el tudja küldeni, mintha egy teljes bizonyító értékű magánokiratot készített volna papíron.

Fontos fejlesztés, hogy az alkalmazás tartalmazza valamennyi magánadatunkat a személyi igazolvány-, jogosítvány-, taj- és adószámtól kezdve a személygépkocsink adataiig, amelyeket hitelesítve át tudunk küldeni, ha ügyintézéshez szükség van rá. Akár egy rendőri igazoltatáskor is azonosíthatjuk magunkat a DÁP-alkalmazásban szereplő adatainkkal. Szintén elérhető már az erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylése. Új funkció a regisztrációt megkönnyítő szelfis, távoli azonosítás. Vagyis ha valaki újonnan regisztrálna, ezt most már nem kell a kormányablakban személyesen engedélyeztetnie, hanem otthonról is megoldhatja az okmányai lefényképezésével. Szintén újdonság a tárhely, a beérkező hivatalos értesítések 30 napos tárolása. A tervek szerint egy jövőbeli fejlesztés mesterséges intelligenciával segítheti majd az összefoglalásukat, értelmezésüket. Hasonlóképpen új lehetőség a társadalombiztosítási jogviszony igazolás igénylése, ami a weboldalon érhető el, és fontos lehet akár az Otthon start igényléséhez is.

– A közeljövőben milyen fejlesztések és új funkciók bevezetését tervezik?

– Hamarosan minden DÁP-regisztráló számára elérhetővé válik a gépjármű-adásvétel online adminisztrációja. Nagyon fontos új funkció lesz az életkorból adódó különböző jogosultságok, kedvezmények igazolásának lehetősége. Sokaknak segíthetnek az okmányok lejáratáról szóló értesítések is. A regisztrációt tovább egyszerűsíti, hogy az eSzemélyinket az alkalmazásban is lehet majd aktiválni. Dolgozunk az akadálymentesítésen, vagyis azon, hogy a fogyatékossággal élők is használni tudják az alkalmazásokat. Rengetegen várják, hogy ne csak mobilon, hanem weben is alá tudják írni digitálisan a dokumentumaikat. A piaci szolgáltatóknak is mielőbb be kellene építenie folyamataikba az elektronikus aláírást, hogy az ő felületeiken is egyetlen művelettel aláírhassuk a dokumentumokat. Szintén a következő hónapokra tehető, hogy a gépjármű-adásvétel online adminisztrációjához hasonlóan további ügyintézések is egyszerűbbé válnak. Ezek egy része a DÁP-alkalmazásba épül majd be, mások pedig a weboldalba.

– Felmerült korábban, hogy 2025 végével megszűnik az Ügyfélkapu+, egységesen a DÁP-ra áll át mindenki. Később ezt cáfolták. Mi most az álláspont?

– A DÁP-alkalmazás használata a honlappal együtt továbbra sem kötelező, az Ügyfélkapu+ vele párhuzamosan működik, hiszen az is kétfaktoros azonosítást tesz lehetővé. Egyelőre tehát nincs szó a megszüntetéséről.

A magyar ügyfeleket tekintve egyébként az látszik, hogy felkészültek az elektronikus ügyintézésre. Ez a két alkalmazás lefedheti a hazai lakosságot, hiszen már egy 2023-as kutatás azt mutatta, hogy a mobileszközön internetezők aránya 89 százalék feletti volt.

A 18–30 év közöttieknek pedig közel 100 százaléka használ okostelefont. Természetesen ez nem jelenti a hagyományos ügyfélkiszolgálás megszűntét, akinek úgy jó, a továbbiakban is személyesen intézheti ügyeit a kormányablakokban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

