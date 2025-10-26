A Digitális állampolgárság programmal gyorsítható a fix 3 százalékos lakáshitel intézése + videó

A Digitális állampolgárság programmal (DÁP) gyorsítható a fix 3 százalékos lakáshitel intézése – mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában.

Nyitrai Zsolt (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán)

Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy egy kattintással lehet igényelni digitális erkölcsi bizonyítványt, amit pár órán belül meg is kapnak a polgárok.

Eddig már 150 ezren éltek a lehetőséggel

– tette hozzá. Jelezte, emellett hiteles PDF-et lehet készíteni a lakcímkártya és az adóazonosító-adatokról, amit az érintettek továbbíthatnak a banknak. Elmondta, a DÁP-pal elektronikusan kérhetjük köztartozás-mentességünket és jövedelemigazolásunkat a Nav.gov.hu-ról, digitálisan aláírhatjuk a hitelfelvételhez szükséges dokumentumokat, például a hitelkérelemhez kapcsolódó nyilatkozatokat.

Töltse le, aktiválja és használja a DÁP-ot ön is!

– buzdított videójában Nyitrai Zsolt.