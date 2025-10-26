Nyitrai ZsoltdápOtthon Start Program

A Digitális állampolgárság programmal gyorsítható a fix 3 százalékos lakáshitel intézése + videó

Számos dokumentum beszerzését könnyíti meg a lehetőség.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 15:44
A DÁP-pal gyorsítható a hitelügyintézés Forrás: Mediaworks
A Digitális állampolgárság programmal (DÁP) gyorsítható a fix 3 százalékos lakáshitel intézése – mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában.

Budapest, 2025. április 2. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos köszöntőt mond a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 35 éves jubileumi ünnepségén a budapesti Haris Parkban 2025. április 2-án. MTI/Máthé Zoltán
Nyitrai Zsolt (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán)

Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy egy kattintással lehet igényelni digitális erkölcsi bizonyítványt, amit pár órán belül meg is kapnak a polgárok. 

Eddig már 150 ezren éltek a lehetőséggel

 – tette hozzá. Jelezte, emellett hiteles PDF-et lehet készíteni a lakcímkártya és az adóazonosító-adatokról, amit az érintettek továbbíthatnak a banknak. Elmondta, a DÁP-pal elektronikusan kérhetjük köztartozás-mentességünket és jövedelemigazolásunkat a Nav.gov.hu-ról, digitálisan aláírhatjuk a hitelfelvételhez szükséges dokumentumokat, például a hitelkérelemhez kapcsolódó nyilatkozatokat.

 

Töltse le, aktiválja és használja a DÁP-ot ön is!

– buzdított videójában Nyitrai Zsolt.


Borítókép: A DÁP-pal gyorsítható a hitelügyintézés (Forrás: Mediaworks)

