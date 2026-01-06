Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

Meglepő húzás a Mercedestől: Kecskemétre hozza egyik legnépszerűbb modelljének gyártását a német autóipari óriás

A második negyedévtől Magyarországra helyezi át egyik legnépszerűbb modelljének gyártását a Mercedes. A döntésre reagálva Szijjártó Péter kiemelte, a német autóipari óriás immáron három modelljét is nálunk fogja gyártani.

2026. 01. 06. 17:12
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Mercedes szóvivője a Világgazdaság cikke szerint úgy fogalmazott: a döntés kapacitást teremt a rastatti telephelyen a jövőben gyártani tervezett modelleknek. A vállalat németországi és magyarországi létesítményei egy rugalmas termelési hálózat részeként működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyártást az üzem kapacitása alapján változtassák – tette hozzá. Hangsúlyozta: a gyártási költségek Magyarországon általában alacsonyabbak Németországhoz képest.

Újabb modell gyártását hozza kecskeméti gyárába a Mercedes. Fotó: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft./Dudar Szilárd 

A lépésre Szijjártó Péter is reagált a Facebookon. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani, köztük az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB-t, az új C osztályt, és immáron az A osztály is ismét nálunk gurul le a gyártósorról.

A tárcavezető felidézte, a Mercedes legnagyobb európai gyára jött létre Magyarországon az elmúlt alig több mint tíz évben, aminél világszinten is egyedül csak Kínában épült ki nagyobb kapacitás. Ma már több mint ötezren dolgoznak közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is a legjobb gyárnak választották meg a Mercedes-csoporton belül.

2024 októberében gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról, és mostanra az a helyzet állt elő, hogy Kecskeméten gyártják a csúcstechnológiás belső égésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket, miközben a Mercedes éppen létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját is hazánkban – emlékeztetett a miniszter.

Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország egy olyan korszakban ér el gazdasági bravúrokat, amikor egész Európa szenved a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől.  – A tényekkel nehéz vitatkozni, így a balliberális média hiába próbálja folyamatosan álhírekkel aláásni a magyar gazdaság jó hírét, a befektetők pontosan látják a valós helyzetet. A legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak, és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért. Politikai stabilitás, Európa-bajnok adórendszer, kimagasló szakképzés és munkaerő, ez a nemzeti kormány receptje.  Az eredmények pedig magukért beszélnek: az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk − fogalmazott a miniszter.

Decemberben derült ki, hogy átmenetileg egyműszakos termelésre áll át a gyár 2026 első negyedében. Az átmeneti változtatás az autógyártó szerint az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt vált szükségessé.

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. Az idén januárban megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egyműszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – állt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Híreknek küldött válaszában.

