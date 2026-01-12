Lángok csaptak fel a Papp László Sportarénában

Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban hétfőn este – írta honlapján a Katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint
a tűz a -1. szinten keletkezett, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy porral oltóval elfojtották. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt.
Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a Papp László Sportarénát a hálózatról.
