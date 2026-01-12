sportcsarnokbudapestkatasztrófavédelem

Lángok csaptak fel a Papp László Sportarénában

Elektromos berendezés izzása miatt riasztották a tűzoltókat Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton található sportcsarnokhoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 22:12
Illusztráció Fotó: csikiphoto
Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban hétfőn este – írta honlapján a Katasztrófavédelem.

Papp László Sportaréna

A tájékoztatás szerint 

a tűz a -1. szinten keletkezett, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy porral oltóval elfojtották. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

 A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt. 

Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a Papp László Sportarénát a hálózatról.

Borítókép: Illusztráció

 

 

