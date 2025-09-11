Kocsis MátéCharlie Kirkmerényletaktivista

Balliberális gyűlölet és kárörvendés árasztotta el az internetet Charlie Kirk halála után

A konzervatív influenszer brutális meggyilkolása kapcsán nem fogták vissza magukat a Tisza Párt támogatói és a balliberális közönség.

Gábor Márton
2025. 09. 11. 15:42
Charlie Kirk Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. A balliberális nézeteket vallók az interneten vállalhatatlan kijelentéseket tettek a gyilkosság kapcsán, a világhálót elárasztották a gyűlölettel teli kommentek.

Hátha itt is lesz ilyen

 – írta egy TikTok-felhasználó a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos videó alá.

 
 

Ugyanezen felvétel alatt egy másik felhasználó azt jegyezte meg:

Majd még Trump is kaphat.

A kommentelők között volt olyan is, aki egészen hátborzongató módon két influenszert, Bohár Dánielt és Sebestyén Jankát is megjelölte a videó alatt, mint potenciális célpontokat.

 
 

Aki Kirköt sajnálja, annak bajok vannak a fejében. A gyerekeit és a feleségét kell sajnálni, őt nem

– jelentette ki egy másik TikTok-felhasználó. A 444.hu Facebook-oldalán is forrtak az indulatok a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos egyik poszt alatt. Az egyik hozzászóló szerint Kirköt

érdemei szerint díjazták.

 

A Tisza Párt egyik szimpatizánsa, akinek a profilképe is a párt logója, pedig azt írta, 

Azt hiszik ezek, hogy hergelhetik az embereket a hazugságaikkal, meg úgy bánhatnak az emberekkel, mint az állatokkal. Hergelnek mindenki ellen. Amikor meg arcon csapja őket a lengőajtó, akkor sírnak.

Egy másik kommentelő rögtön azt kezdte kritizálni, hogy bárki is sajnálni meri a merénylet áldozatává vált influenszert és azt kérte:

Ne csináljanak mártírt ebből a sz…rháziból.

 
 

A HVG oldalán ennél is tovább ment egy hozzászóló, aki szerint Charlie Kirk a hibás. 

Oké, és? Nem kell uszítani, nem lőnek le!

– írta. Egy másik hozzászóló, Edith szerint is Kirk a hibás. 

 
 

Szintén a hozzászólások között volt olyan, aki szóra sem érdemesnek nevezte a gyilkosságot. Mások pedig egyenesen remek hírnek nevezték az eseményt. Egy másik, Péter nevű hozzászóló eközben hősnek nevezte a merénylőt. 

 
 

Hazugsággyáros kamugép, nem lett volna kár érte 

– írta a hozzászóló a Telex Kirk meglövéséről szóló posztja alatt. Szintén a Telex bejegyzése alatt élte ki magát Adrián, aki azt írta:

Amiket láttam eddig belőle, azok alapján nem feltétlenül lenne kár érte, ha mondjuk despawnolna a bolygóról. 

 
 

A Népszava újságírója sem finomkodott, amikor Charlie Kirk haláláról értekezett. Az újságíró ugyanis féregnek nevezte Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, majd pedig az elkövető mosdatásába kezdett.

Forrás: Facebook

Steiner Attila, Hegyvidék és Észak-Újbuda választókerületi elnöke és energetikáért felelős államtitkár pedig a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Jánosi Gergely, a Kutyapárt XI. kerületi politikusa a Facebookon ünnepelte Charlie Kirk halálát.

Jánosi Gergely, a Kutya Párt XI. kerületi politikusa a Facebookon ünnepelte Charlie Kirk amerikai konzervatív kommentátor és Trump elnök támogatójának fejbelövését. Sajnos ez nem meglepő… a közéletben egyre több a gyűlöletkeltő kijelentés: Majka és Krúbi fenyegetőznek, tiszás politikusok erőszakoskodnak, a Tisza szigetekben embertelen abúzusok történnek, Magyar Péter pedig arról beszél, hogy újságírókat kellene a Dunába lökni. Magyar embereket uszítanak magyar emberek ellen, erőszakra buzdítanak színpadon, rendezvényeken és a közösségi médiában. Ennek véget kell vetni! Az erőszak, az abúzus, a gyilkosságok megünneplése, a faji vagy vallási kirekesztés és a gyűlölet nem lehet része a magyar közéletnek. Ezért felszólítom Jánosi Gergelyt: ha maradt benne egy cseppnyi emberi érzés és felelősségtudat, azonnali hatállyal mondjon le mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutya Pártot is, hogy egyértelműen határolódjon el a gyűlöletkeltéstől, és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt!

Posted by Steiner Attila on Thursday, September 11, 2025

Borítókép: Charlie Kirk (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

