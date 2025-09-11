Balliberális gyűlölet és kárörvendés árasztotta el az internetet Charlie Kirk halála után

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. A balliberális nézeteket vallók az interneten vállalhatatlan kijelentéseket tettek a gyilkosság kapcsán, a világhálót elárasztották a gyűlölettel teli kommentek.

Hátha itt is lesz ilyen

– írta egy TikTok-felhasználó a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos videó alá.

Ugyanezen felvétel alatt egy másik felhasználó azt jegyezte meg:

Majd még Trump is kaphat.

A kommentelők között volt olyan is, aki egészen hátborzongató módon két influenszert, Bohár Dánielt és Sebestyén Jankát is megjelölte a videó alatt, mint potenciális célpontokat.

Aki Kirköt sajnálja, annak bajok vannak a fejében. A gyerekeit és a feleségét kell sajnálni, őt nem

– jelentette ki egy másik TikTok-felhasználó. A 444.hu Facebook-oldalán is forrtak az indulatok a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos egyik poszt alatt. Az egyik hozzászóló szerint Kirköt

érdemei szerint díjazták.

A Tisza Párt egyik szimpatizánsa, akinek a profilképe is a párt logója, pedig azt írta,

Azt hiszik ezek, hogy hergelhetik az embereket a hazugságaikkal, meg úgy bánhatnak az emberekkel, mint az állatokkal. Hergelnek mindenki ellen. Amikor meg arcon csapja őket a lengőajtó, akkor sírnak.

Egy másik kommentelő rögtön azt kezdte kritizálni, hogy bárki is sajnálni meri a merénylet áldozatává vált influenszert és azt kérte:

Ne csináljanak mártírt ebből a sz…rháziból.

A HVG oldalán ennél is tovább ment egy hozzászóló, aki szerint Charlie Kirk a hibás.

Oké, és? Nem kell uszítani, nem lőnek le!

– írta. Egy másik hozzászóló, Edith szerint is Kirk a hibás.

Szintén a hozzászólások között volt olyan, aki szóra sem érdemesnek nevezte a gyilkosságot. Mások pedig egyenesen remek hírnek nevezték az eseményt. Egy másik, Péter nevű hozzászóló eközben hősnek nevezte a merénylőt.

Hazugsággyáros kamugép, nem lett volna kár érte

– írta a hozzászóló a Telex Kirk meglövéséről szóló posztja alatt. Szintén a Telex bejegyzése alatt élte ki magát Adrián, aki azt írta:

Amiket láttam eddig belőle, azok alapján nem feltétlenül lenne kár érte, ha mondjuk despawnolna a bolygóról.

A Népszava újságírója sem finomkodott, amikor Charlie Kirk haláláról értekezett. Az újságíró ugyanis féregnek nevezte Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, majd pedig az elkövető mosdatásába kezdett.