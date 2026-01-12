Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

minisztervédelemsébastien martingazdaságifrancia

Francia miniszter: Az EU-nak jobban kellene védenie a belső piacát

– Az Európai Uniónak gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban kell fellépnie belső piaca védelmében – hangsúlyozta Sébastien Martin. A francia ipari miniszter szerint az uniós intézményeknek a piac védelmére kell áttérniük, majd hozzátette, az EU-nak stratégiai ágazatait is következetesen meg kell óvnia.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 8:56
Sébastian Martin francia gazdasági miniszter
Sébastian Martin francia gazdasági miniszter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az Európai Uniónak „gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban” kell megvédenie belső piacát, különösen a kínai termékek beáramlásával szemben – jelentette ki Sébastien Martin francia ipari miniszter vasárnap. „Az európai intézményeknek a belső piac kezelésének logikájáról a valódi védelmére kell átállniuk” – vélte a tárcavezető a Le Journal du Dimanche című vasárnap megjelenő hetilapnak adott interjújában.

A francia gazdasági miniszter Európa belső piacának védelmét sürgette.
A francia miniszter Európa belső piacának védelmét sürgette. Fotó: AFP

Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell a tisztességtelen versenygyakorlatok elemzésére és az antidömpinggel foglalkozó ügyek kezelésére fordított forrásokat

– hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzátéve, hogy ő maga mindent megtesz ezen védelmi eszközök megerősítése érdekében.

Szerinte ez „az ipari és termelési bázisunk értékeléséről való gondolkodáson” és „az európai preferenciák egyértelműbb megerősítésén” keresztül valósul meg annak érdekében, hogy „jobban értékeljük szaktudásunkat, biztosítsuk értékláncainkat és támogassuk az ipari foglalkoztatást kontinensünkön”. 

A miniszter mindenekelőtt arra figyelmeztetett, hogy a kínai belső lassulás és az Egyesült Államok által bevezetett védelmi intézkedések miatt Kína most „Európába zúdítja termékeit”.

„Ez megerősíti, hogy sürgősen gyorsabb, összehangoltabb és hatékonyabb európai válaszra van szükség” – hangsúlyozta a tárcavezető. Sébastien Martin szerint az Európai Uniónak „meg kell védenie néhány stratégiai ágazatot”, de nem szabad utánoznia az amerikai elnök, Donald Trump „általános protekcionizmus” politikáját, aki „minden irányból vámokat vetett ki minden termékre”.

Képesnek kell lennünk nemzetközileg is hódítani”, de ez „nem feltétlenül jelenti azt, hogy kiszolgáltatjuk kontinensünket minden szélnek

– mondta a miniszter, emlékeztetve arra, hogy „védelmi intézkedéseket vezettek be az acélra, tárgyalásban vannak a vegyiparral kapcsolatban, és az autóiparban bevezetett ökopontozás lehetővé tette a kínai járműimport beáramlásának csökkentését”.

Borítókép: Sébastien Martin francia ipari miniszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu