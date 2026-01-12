– Az Európai Uniónak „gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban” kell megvédenie belső piacát, különösen a kínai termékek beáramlásával szemben – jelentette ki Sébastien Martin francia ipari miniszter vasárnap. „Az európai intézményeknek a belső piac kezelésének logikájáról a valódi védelmére kell átállniuk” – vélte a tárcavezető a Le Journal du Dimanche című vasárnap megjelenő hetilapnak adott interjújában.
Francia miniszter: Az EU-nak jobban kellene védenie a belső piacát
– Az Európai Uniónak gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban kell fellépnie belső piaca védelmében – hangsúlyozta Sébastien Martin. A francia ipari miniszter szerint az uniós intézményeknek a piac védelmére kell áttérniük, majd hozzátette, az EU-nak stratégiai ágazatait is következetesen meg kell óvnia.
Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell a tisztességtelen versenygyakorlatok elemzésére és az antidömpinggel foglalkozó ügyek kezelésére fordított forrásokat
– hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzátéve, hogy ő maga mindent megtesz ezen védelmi eszközök megerősítése érdekében.
Szerinte ez „az ipari és termelési bázisunk értékeléséről való gondolkodáson” és „az európai preferenciák egyértelműbb megerősítésén” keresztül valósul meg annak érdekében, hogy „jobban értékeljük szaktudásunkat, biztosítsuk értékláncainkat és támogassuk az ipari foglalkoztatást kontinensünkön”.
A miniszter mindenekelőtt arra figyelmeztetett, hogy a kínai belső lassulás és az Egyesült Államok által bevezetett védelmi intézkedések miatt Kína most „Európába zúdítja termékeit”.
„Ez megerősíti, hogy sürgősen gyorsabb, összehangoltabb és hatékonyabb európai válaszra van szükség” – hangsúlyozta a tárcavezető. Sébastien Martin szerint az Európai Uniónak „meg kell védenie néhány stratégiai ágazatot”, de nem szabad utánoznia az amerikai elnök, Donald Trump „általános protekcionizmus” politikáját, aki „minden irányból vámokat vetett ki minden termékre”.
Képesnek kell lennünk nemzetközileg is hódítani”, de ez „nem feltétlenül jelenti azt, hogy kiszolgáltatjuk kontinensünket minden szélnek
– mondta a miniszter, emlékeztetve arra, hogy „védelmi intézkedéseket vezettek be az acélra, tárgyalásban vannak a vegyiparral kapcsolatban, és az autóiparban bevezetett ökopontozás lehetővé tette a kínai járműimport beáramlásának csökkentését”.
Borítókép: Sébastien Martin francia ipari miniszter (Fotó: AFP)
