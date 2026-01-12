Francia miniszter: Az EU-nak jobban kellene védenie a belső piacát

Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell a tisztességtelen versenygyakorlatok elemzésére és az antidömpinggel foglalkozó ügyek kezelésére fordított forrásokat

– hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzátéve, hogy ő maga mindent megtesz ezen védelmi eszközök megerősítése érdekében.

Szerinte ez „az ipari és termelési bázisunk értékeléséről való gondolkodáson” és „az európai preferenciák egyértelműbb megerősítésén” keresztül valósul meg annak érdekében, hogy „jobban értékeljük szaktudásunkat, biztosítsuk értékláncainkat és támogassuk az ipari foglalkoztatást kontinensünkön”.

A miniszter mindenekelőtt arra figyelmeztetett, hogy a kínai belső lassulás és az Egyesült Államok által bevezetett védelmi intézkedések miatt Kína most „Európába zúdítja termékeit”.