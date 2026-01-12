Technológia a hagyományok szolgálatában: adatforgalmi rekordok az ünnepek alatt

A mobilszolgáltató statisztikái alapján december 24. és január 1. között a felhasználók közel harmincmillió gigabájt adatot forgalmaztak. Ez a mennyiség mintegy 28 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. A növekedés üteme és a forgalom mértéke egyaránt rekordnak számít. A fejlődés motorja egyértelműen a korszerű infrastruktúra. Decemberben, az internetes adatforgalom több mint egyharmada, pontosan 34 százaléka már az 5G hálózaton zajlott.

A mobilinternet új szintekre emeli a kapcsolódások lehetőségét. Fotó: Pexels

Karácsonykor is népszerű az internet

A harmincmillió gigabyte elegendő lenne kilencmillió film vagy labdarúgó-mérkőzés megtekintéséhez, kiváló minőségben. Zenehallgatásra fordítva ez a volumen több mint ötezer évnyi folyamatos lejátszást tenne lehetővé. Az otthoni internetezés népszerűsége töretlen, ami jelentősen hozzájárult a kiugró számokhoz.

A digitális világ térhódítása mellett a televíziózás is reneszánszát élte az év végén. A családok körében a közös filmnézés és a kikapcsolódás fontos programnak bizonyult.

A két ünnep közötti időszakban a háztartások tévézéssel töltött ideje tíz százalékkal nőtt a hétköznapokhoz képest. Karácsony első és második napján ez az arány elérte a 16 százalékot. A legkiemelkedőbb adatot azonban az újév első napja hozta. Január elsején a képernyők előtt töltött idő 27 százalékkal haladta meg egy átlagos decemberi nap értékét.

A kapcsolattartás hagyományos formái szintén fontos szerepet játszottak. December 24-én délelőtt a telefonhívások domináltak. A 9 és 12 óra közötti sávban az indított hívások száma a szokásos forgalom két-háromszorosa volt. Az emberek ekkor köszöntötték fel távoli rokonaikat, vagy egyeztették az esti program részleteit. Szilveszterkor az éjfél utáni első óra hozta a csúcsot. Ekkor a hívásforgalom a hat-nyolcszorosára emelkedett a környező órákhoz képest.

Szenteste a 19 és 20 óra közötti idősávban ugrott meg az elküldött SMS-ek száma. Újév reggelén pedig, 8 és 11 óra között, ismét jelentős emelkedés volt tapasztalható az üzenetküldésben. A felhasználók vélhetően az ébredés utáni órákat használták ki arra, hogy boldog új évet kívánjanak ismerőseiknek. A számok igazolják, hogy a modern technológia nem elválasztja, hanem összeköti az embereket a legfontosabb pillanatokban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)