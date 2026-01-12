Fény derült a hazai ipar novemberi teljesítményére

Tavaly novemberben az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer-, ital- és dohánytermékgyártás is bővült.

A kormány a háborús ellenszélben is mindent megtesz a magyarországi ipar fellendítése és a hazai kkv-k támogatása érdekében – jelezte a friss adatok kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A közleményben hangsúlyozzák: Brüsszel régóta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezi a magyarországi ipar teljesítményét.

Ezért a kormány a Demján Sándor-program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k termelékenységének növelését, így az ipar fellendítését. A kormány azonban itt nem áll meg: elindította az 1+1 program második ütemét, megduplázta a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítja a 150 új gyár programot.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel keretében eddig több mint 16 ezer igényt nyújtottak be, a szerződött összeg pedig átlépte a 400 milliárd forintot.

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.