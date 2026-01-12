Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

ipari termelésNemzetgazdasági MinisztériumKSH

Fény derült a hazai ipar novemberi teljesítményére

Az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezi a magyarországi ipar teljesítményét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 8:51
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Tavaly novemberben az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer-, ital- és dohánytermékgyártás is bővült.

A kormány a háborús ellenszélben is mindent megtesz a magyarországi ipar fellendítése és a hazai kkv-k támogatása érdekében – jelezte a friss adatok kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A közleményben hangsúlyozzák: Brüsszel régóta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezi a magyarországi ipar teljesítményét. 

Ezért a kormány a Demján Sándor-program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k termelékenységének növelését, így az ipar fellendítését. A kormány azonban itt nem áll meg: elindította az 1+1 program második ütemét, megduplázta a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítja a 150 új gyár programot.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel keretében eddig több mint 16 ezer igényt nyújtottak be, a szerződött összeg pedig átlépte a 400 milliárd forintot.

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a Semcorp vagy az EcoPro – jelezte az NGM. 

A német gazdaság irányából változatlanul vegyes hírek érkeznek. Novemberben havi alapon jelentősen, 5,6 százalékkal nőttek az ipari rendelések, amelynek köszönhetően az éves bővülés is két számjegyű lett. Ebben ugyanakkor döntő szerepet játszanak a nagy rendelések, anélkül a bővülés mértéke az 1 százalékot sem érte el. Viszont ami kedvezőbb, hogy a háromhavi rendelésállomány is 2,1 százalékos növekedést mutat a nagy rendelések nélkül is, amely a kilábalás kezdetét jelentheti. Árnyalja a képet azonban, hogy a konjunktúraindexek továbbra sem jeleznek érdemi javulást a német üzleti hangulatban, miközben a várt fiskális élénkítéssel kapcsolatos bizonytalanság továbbra is jelentős; kérdés, hogy effektíven a hatása mikor tud megjelenni a német gazdaságban és milyen gyorsan tud átgyűrűzni az exporton keresztül a magyar gazdaságba – kommentálta a friss adatokat Molnár Dániel. 

A GFÜ Gazdaságfejlesztő Központ vezető elemzője elmondta:

– Az idei év egészét tekintve már bővülésre számítunk az ipari termelésben. A külső kereslet várakozásaink szerint a tavalyinál némiképp kedvezőbben alakulhat, amelynek hatását a termelőre forduló nagyberuházások, mint a BMW, a CATL és a BYD, az év során fokozatosan ki is tudják majd aknázni. A fellendülést segítené a gazdasági hangulat javulása is, amelyet a geopolitikai konfliktusok enyhülése, Európában különösen az orosz–ukrán háború lezárása tudna leginkább támogatni. Az ipar fordulata pedig a gazdaság szélesebb rétegeinek is lendületet adna.

