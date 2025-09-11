Charlie Kirk kivégzése rávilágít, hogy következménye van a gyűlöletkeltésnek

„Jó lenne, ha a fiatal amerikai véleményvezér kivégzését itthon is mindenki egy utolsó utáni figyelmeztetésnek venné: nincs következmények nélküli hergelés és gyűlöletkeltés” – jelentette ki közösségi média oldalán Németh Balázs. Hozzátette, nem lehet következmények nélkül,

politikusok kivégezésével poénkodni a színpadon, politikai alapon véglényezni, patkányozni, a színészi képességeket szándékosan a feszültségek felkorbácsolására használni agresszív, uszító videók készítésével; egyetemi tanárként vagy egyszerű bloggerként azzal hergelni, hogy nem lesznek demokratikus választások, ezért a népharagnak kell eltakarítania a jelenlegi hatalmat, arccal vagy arc nélkül ocsmány, primitív, fenyegető kommenteket írogatni.

Németh Balázs kiemelte, Charlie Kirk kivégzése után megint jönnek majd a fogadkozások, aztán néhány nap elteltével minden folytatódik.

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. Szemtanúk szerint a lövéskor leesett a székéről. Az NBC tudósítása szerint Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, a Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen érte halálos lövés.