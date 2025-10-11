Furcsa engedményt kért a bírótól Charlie Kirk gyilkosa

Charlie Kirk gyilkosának ügyvédei szerint azok a fényképek, amelyeken Robinson rabruhában és megbilincselve látható, azt a benyomást kelthetik az esküdtekben, hogy bűnös, és „megérdemli” a halálbüntetést – ezzel pedig veszélybe kerülhet a tisztességes eljáráshoz való joga. Mindez egy 21 oldalas beadványban szerepel, amelyet csütörtökön nyújtottak be Utah állam 4. körzeti bíróságán.

Charlie Krik gyilkosa, Tyler Robinson (Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)