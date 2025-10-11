Charlie KirktárgyalásbíróságRabruhaRobinson

Furcsa engedményt kért a bírótól Charlie Kirk gyilkosa

A Charlie Kirk elleni feltételezett merénylő, Tyler Robinson arra kérte a Utah állambeli bírót, hogy a börtönruhát civil öltözékre cserélhesse, és ne kelljen viselnie bilincset a bírósági tárgyalások idején – arra hivatkozott, hogy az idahói elítélt gyilkos, Bryan Kohberger is megkapta ugyanezt az engedményt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 11:39
Utah County Health & Justice Building épülete Fotó: CHET STRANGE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Charlie Kirk gyilkosának ügyvédei szerint azok a fényképek, amelyeken Robinson rabruhában és megbilincselve látható, azt a benyomást kelthetik az esküdtekben, hogy bűnös, és „megérdemli” a halálbüntetést – ezzel pedig veszélybe kerülhet a tisztességes eljáráshoz való joga. Mindez egy 21 oldalas beadványban szerepel, amelyet csütörtökön nyújtottak be Utah állam 4. körzeti bíróságán.

Charlie Krik gyilkosa, Tyler Robinson (Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Charlie Krik gyilkosa, Tyler Robinson (Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A világméretű figyelem közepette Mr. Robinson számára a civil ruházat viselésének engedélyezése a bírósági megjelenéseken csupán csekély kényelmetlenséget jelent az igazságos tárgyalás biztosításához fűződő komoly aggodalmakhoz képest

– érveltek ügyvédei a Tony Graf kerületi bírónak benyújtott indítványukban. „Mivel az ügy minden új fejleménye cikkek és kommentárok ezreit generálja online, annak esélye, hogy a leendő esküdtek lássák és a tárgyalás előtti fogvatartás egyértelmű jelei alapján következtetéseket vonjanak le Mr. Robinson bűnösségére vagy büntetésének súlyosságára, folyamatosan nő” – tették hozzá. 

A beadvány egy lábjegyzete Kohberger „nagy nyilvánosságot kapott halálbüntetési ügyét” is megemlíti, amelyben a vádlott engedélyt kapott arra, hogy öltönyt viseljen és bilincsek nélkül üljön a tárgyalóteremben az előzetes meghallgatások során.

Azonban a négyszeres gyilkos számára ez sem hozott kedvező eredményt: idén júliusban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, amiért 2022 novemberében halálra késelt négy idahói egyetemistát – írja a The New York Post.

Borítókép: Utah County Health & Justice Building épülete (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

