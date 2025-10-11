Charlie Kirk gyilkosának ügyvédei szerint azok a fényképek, amelyeken Robinson rabruhában és megbilincselve látható, azt a benyomást kelthetik az esküdtekben, hogy bűnös, és „megérdemli” a halálbüntetést – ezzel pedig veszélybe kerülhet a tisztességes eljáráshoz való joga. Mindez egy 21 oldalas beadványban szerepel, amelyet csütörtökön nyújtottak be Utah állam 4. körzeti bíróságán.
Furcsa engedményt kért a bírótól Charlie Kirk gyilkosa
A Charlie Kirk elleni feltételezett merénylő, Tyler Robinson arra kérte a Utah állambeli bírót, hogy a börtönruhát civil öltözékre cserélhesse, és ne kelljen viselnie bilincset a bírósági tárgyalások idején – arra hivatkozott, hogy az idahói elítélt gyilkos, Bryan Kohberger is megkapta ugyanezt az engedményt.
A világméretű figyelem közepette Mr. Robinson számára a civil ruházat viselésének engedélyezése a bírósági megjelenéseken csupán csekély kényelmetlenséget jelent az igazságos tárgyalás biztosításához fűződő komoly aggodalmakhoz képest
– érveltek ügyvédei a Tony Graf kerületi bírónak benyújtott indítványukban. „Mivel az ügy minden új fejleménye cikkek és kommentárok ezreit generálja online, annak esélye, hogy a leendő esküdtek lássák és a tárgyalás előtti fogvatartás egyértelmű jelei alapján következtetéseket vonjanak le Mr. Robinson bűnösségére vagy büntetésének súlyosságára, folyamatosan nő” – tették hozzá.
További Külföld híreink
A beadvány egy lábjegyzete Kohberger „nagy nyilvánosságot kapott halálbüntetési ügyét” is megemlíti, amelyben a vádlott engedélyt kapott arra, hogy öltönyt viseljen és bilincsek nélkül üljön a tárgyalóteremben az előzetes meghallgatások során.
Azonban a négyszeres gyilkos számára ez sem hozott kedvező eredményt: idén júliusban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, amiért 2022 novemberében halálra késelt négy idahói egyetemistát – írja a The New York Post.
Borítókép: Utah County Health & Justice Building épülete (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Terrorveszélyre figyelmeztet az amerikai külügy a Maldív-szigeteken
A Maldív-szigeteket a turisták általában biztonságos úti célként tartják számon.
Trump leszámol az Antifával
Fehér Ház: Az Antifa radikális terrorszervezet és napjai meg vannak számlálva.
Kényszersorozás: rokkant férfit hurcoltak el a toborzók
Folytatódik a brutális kényszersorozás Ukajnában.
Új rakéta tűnt fel Észak-Koreában
Senki sem tudja, mire képes.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Terrorveszélyre figyelmeztet az amerikai külügy a Maldív-szigeteken
A Maldív-szigeteket a turisták általában biztonságos úti célként tartják számon.
Trump leszámol az Antifával
Fehér Ház: Az Antifa radikális terrorszervezet és napjai meg vannak számlálva.
Kényszersorozás: rokkant férfit hurcoltak el a toborzók
Folytatódik a brutális kényszersorozás Ukajnában.
Új rakéta tűnt fel Észak-Koreában
Senki sem tudja, mire képes.