Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Világszerte tartottak megemlékezéseket Charlie Kirk emlékére + videó

A meggyilkolt amerikai aktivista, Charlie Kirk hatása a globális konzervatív és szólásszabadság-párti mozgalmakra vasárnap Európa-szerte teljes egészében megmutatkozott. Miközben az arizonai State Farm Stadionban tízezrek gyűltek össze Kirkre emlékezve, több európai városban is tisztelegtek a 31 éves Turning Point USA-alapító emléke előtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 19:02
A State Farm Stadionban, Arizonában Fotó: AFP
A Charlie Kirk által 2019-ben létrehozott Turning Point UK szervezésében érkeztek megemlékezők a londoni Hyde Parkba, brit és amerikai zászlókat lengetve, az Amazing Grace dallamát énekelve, és keresztény jelszavakat skandálva – írja a Breitbart.

Kirk
Londonban is megemlékezést tartottak Kirk tiszteletére Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Jack Ross, a Turning Point UK vezérigazgatója a tömegnek elmondta, hogy Kirk 

modern kori mártírként állt ki a cenzúra és a zsarnokság ellen, és győzött.

Budapesten is virrasztást tartottak Kirk emlékére a Szent István-bazilika előtt. László András európai parlamenti képviselő a jelenlévőknek azt mondta, hogy a magyar fővárosban is emlékeznek Kirkre és imádkoznak érte, hozzátéve:

Nyugodjék békében Charlie, és legyen mártíromsága fordulópont sok ember számára szerte a világon.

Olaszországban Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes a Pontidában tartott tüntetésen szólalt fel a Liga párt támogatói előtt. A résztvevők „Én vagyok Charlie Kirk” feliratú táblákat tartottak, és több szónok Kirk feliratú Turning Point USA-pólót viselt. Salvini arra buzdította a tömeget, hogy

ne csupán egy perc csendet szenteljenek Charlie Kirknek, hanem gondoljanak rá és tapsoljanak Arizonáig.

Roberto Vannacci olasz EP-képviselő pedig hangsúlyozta, hogy „Charlie Kirk örököseinek kell lennünk, és az elveit mindenhová magunkkal kell vinnünk”.

Egy ifjúsági fesztiválon Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is tisztelgett Kirk előtt, aki szerinte „veszélyes volt, mert logikusan lerombolta a mainstream narratíváját, bátor és rátermett volt, és megijesztette azokat, akik erőszakkal akarták ráerőltetni a meggyőződésüket”.

Franciaországban Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés párt elnöke azt mondta, hogy Kirk meggyilkolása „sokkoló volt amerikai és európai követői számára”, és szerinte halála a politikában visszatérő erőszak szimbóluma.

Bardella szerint az esemény rávilágít a radikális baloldal veszélyeire, de kiemelte, hogy „Charlie Kirk életének elvételével nem pusztították el az örökségét és emlékét azoknak, akik támogatták őt”.

Bardella szerint

ez az örökség „addig él, amíg vannak hazafiak a világon, akik életben tartják.

Írországban a Dublin North West képviselője, Stephen Redmond koszorút helyezett el az amerikai nagykövetség rezidenciáján, tisztelegve Kirk emléke előtt.

Norvégiában több mint 110 ezer ember vett részt demonstrációkon, ahol elmondták, Charlie Kirk mártírként halt meg, és a politikai elnyomás ellen emeltek szót. Svédországban több ezer fős gyászszertartásokat tartottak, a résztvevők közösen emlékeztek meg Kirk életéről és örökségéről. 

Spanyolországban a Vox párt tagjai és támogatóik gyűltek össze, hogy tisztelegjenek Kirk előtt és kifejezzék szolidaritásukat a konzervatív értékek védelmében, míg Németországban az AfD politikai aktivistái és támogatóik szerveztek megemlékezéseket, ahol Kirket a szólásszabadság és a politikai pluralizmus védelmezőjeként méltatták. 

Lengyelországban Varsó belvárosában tartottak gyászszertartást, amelyen többek között Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság Párt elnöke is részt vett, emlékezve Kirk politikai örökségére.

Ausztráliában Sydney-ben és Melbourne-ben, Kanadában Torontóban és Calgaryban, Brazíliában Sao Paulóban és Rio de Janeiróban, Dél-Afrikában Johannesburgban és Fokvárosban, Japánban Tokióban és Oszakában, valamint Dél-Koreában Szöulban és Busanban is szerveztek megemlékezéseket, ahol a résztvevők közösen énekelték az Amazing Grace című dalt, tisztelegve Kirk emléke előtt.

Indonéziában, Indiában Mumbaiban és Delhiben, Pakisztánban Iszlámábádban és Lahore-ban, Mexikóban Mexikóvárosban és Guadalajaraban, Argentínában Buenos Airesben és Cordobában, valamint Chilében Santiagoban és Valparaísóban is gyászszertartásokat tartottak, ahol politikai és vallási vezetők méltatták Kirk életét és munkásságát.

Borítókép: A State Farm Stadionban, Arizonában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

