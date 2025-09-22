Világszerte tartottak megemlékezéseket Charlie Kirk emlékére + videó

A Charlie Kirk által 2019-ben létrehozott Turning Point UK szervezésében érkeztek megemlékezők a londoni Hyde Parkba, brit és amerikai zászlókat lengetve, az Amazing Grace dallamát énekelve, és keresztény jelszavakat skandálva – írja a Breitbart.

Londonban is megemlékezést tartottak Kirk tiszteletére Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Jack Ross, a Turning Point UK vezérigazgatója a tömegnek elmondta, hogy Kirk

modern kori mártírként állt ki a cenzúra és a zsarnokság ellen, és győzött.

Turning point UK, straight into speakers corner ✝️ pic.twitter.com/jNe9z7KAcW — Ross The Don (@rossthedonn) September 22, 2025

Budapesten is virrasztást tartottak Kirk emlékére a Szent István-bazilika előtt. László András európai parlamenti képviselő a jelenlévőknek azt mondta, hogy a magyar fővárosban is emlékeznek Kirkre és imádkoznak érte, hozzátéve:

Nyugodjék békében Charlie, és legyen mártíromsága fordulópont sok ember számára szerte a világon.

🙏🏻We remember and pray for Charlie Kirk in front of St Stephen Basilica in Budapest, 🇭🇺Hungary.



May Charlie rest in peace and may his martyrdom be a turning point for many people around the world. pic.twitter.com/o0SiI2GYes — András LÁSZLÓ MEP 🇭🇺 (@laszloan) September 21, 2025

Olaszországban Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes a Pontidában tartott tüntetésen szólalt fel a Liga párt támogatói előtt. A résztvevők „Én vagyok Charlie Kirk” feliratú táblákat tartottak, és több szónok Kirk feliratú Turning Point USA-pólót viselt. Salvini arra buzdította a tömeget, hogy

ne csupán egy perc csendet szenteljenek Charlie Kirknek, hanem gondoljanak rá és tapsoljanak Arizonáig.

Roberto Vannacci olasz EP-képviselő pedig hangsúlyozta, hogy „Charlie Kirk örököseinek kell lennünk, és az elveit mindenhová magunkkal kell vinnünk”.

Egy ifjúsági fesztiválon Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is tisztelgett Kirk előtt, aki szerinte „veszélyes volt, mert logikusan lerombolta a mainstream narratíváját, bátor és rátermett volt, és megijesztette azokat, akik erőszakkal akarták ráerőltetni a meggyőződésüket”.

Franciaországban Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés párt elnöke azt mondta, hogy Kirk meggyilkolása „sokkoló volt amerikai és európai követői számára”, és szerinte halála a politikában visszatérő erőszak szimbóluma.

Bardella szerint az esemény rávilágít a radikális baloldal veszélyeire, de kiemelte, hogy „Charlie Kirk életének elvételével nem pusztították el az örökségét és emlékét azoknak, akik támogatták őt”.

Today, we pay tribute to Charlie Kirk.



By taking Charlie Kirk’s life, they struck down a man. But they won’t destroy his memory and legacy: freedom of speech, the right to love one’s country and one’s family and to say it proudly.



That legacy will live on as long as there are… pic.twitter.com/DlRvsBWwkQ — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 21, 2025

Bardella szerint

ez az örökség „addig él, amíg vannak hazafiak a világon, akik életben tartják.

Írországban a Dublin North West képviselője, Stephen Redmond koszorút helyezett el az amerikai nagykövetség rezidenciáján, tisztelegve Kirk emléke előtt.