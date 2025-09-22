Pusztító rakétatámadások Ukrajna több városában, három ember meghalt

Zaporizzsja városában rakéták csapódtak be civil és ipari létesítményekbe, több tüzet okozva, amelyek lakóházakat és járműveket pusztítottak el. Az előzetes jelentések szerint két ember meghalt, kettő pedig megsérült – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrajna, Orikhiv – A várost elpusztította a háború Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

Ivan Fedorov regionális kormányzó szerint a mentősök továbbra is a helyszínen dolgoznak.

Egy ház megsemmisült, egy ember még a romok alatt lehet. Összesen 15 lakóház, 10 további épület és számos nem lakóépület sérült meg a városban.

⚡ La Russie a porté 5 frappes sur Zaporijjia, - OVA.



Des infrastructures civiles et industrielles ont été attaquées.



Pour l'instant, aucun blessé n'est à déplorer. pic.twitter.com/VNDqqYLBly — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) September 22, 2025

Szumi északkeleti városát hajnali 4 óra körül drónok támadták. Három találat a Kovpakivszkij negyedben tüzet okozott, valamint ipari és oktatási létesítményeket rongált meg. Egy személy megsérült.

Szintén az éjszaka folyamán Kijev megyét is érte támadás. A regionális hatóságok szerint több kerületben lakóépületekben keletkeztek tüzek, egy férfi pedig repeszek okozta sérüléseket szenvedett.

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az éjszakai drón- és rakétatámadásokat ukrán városok és infrastruktúra ellen gyakran civileket veszélyeztetve.

🇺🇦🇷🇺



Un MiG-29 ukrainien a effectué une double frappe chirurgicale sur une base russe située dans l'oblast de Zaporijjia.



Cette base servait de centre d’opérations pour des pilotes de drones, ainsi que de site de stockage de munitions et de carburant. pic.twitter.com/2UDkJWHbDy — Antoine 🇫🇷 (@thetoitoi) June 13, 2025

Amint arról korábban írtunk, az ukrán hadsereg több amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt telepített a Donyecki Népköztársaság határához – ezt orosz biztonsági források közölték az orosz állami hírügynökséggel.

Arról is beszámoltunk, hogy

Észtország konzultációt kért a többi NATO-tagállamtól, miután orosz harci repülőgépek péntek reggel megsértették a légterét. Három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be az észt légtérbe engedély nélkül, és összesen 12 percig maradtak a Finn-öböl felett – közölte a kormány.

Olaszország, Finnország és Svédország repülőgépeket küldött a NATO keleti szárnyának megerősítésére irányuló missziója keretében. Egy NATO-szóvivő szerint ez „egy újabb példa a felelőtlen orosz viselkedésre és a NATO válaszlépéseire”.

Oroszország tagadta, hogy megsértette volna az észt légteret. A feszültség azonban az utóbbi időben fokozódott, miután Lengyelország és Románia – mindkét NATO-tag – azt állította, hogy orosz drónok léptek át a légterükön.

Borítókép: Ukrán tűzoltók (Fotó: AFP)