Pusztító rakétatámadások Ukrajna több városában, három ember meghalt

Zaporizzsja városában rakéták csapódtak be civil és ipari létesítményekbe, több tüzet okozva, amelyek lakóházakat és járműveket pusztítottak el. Az előzetes jelentések szerint két ember meghalt, kettő pedig megsérült – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.
Ivan Fedorov regionális kormányzó szerint a mentősök továbbra is a helyszínen dolgoznak.
Egy ház megsemmisült, egy ember még a romok alatt lehet. Összesen 15 lakóház, 10 további épület és számos nem lakóépület sérült meg a városban.
Szumi északkeleti városát hajnali 4 óra körül drónok támadták. Három találat a Kovpakivszkij negyedben tüzet okozott, valamint ipari és oktatási létesítményeket rongált meg. Egy személy megsérült.
Szintén az éjszaka folyamán Kijev megyét is érte támadás. A regionális hatóságok szerint több kerületben lakóépületekben keletkeztek tüzek, egy férfi pedig repeszek okozta sérüléseket szenvedett.
Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az éjszakai drón- és rakétatámadásokat ukrán városok és infrastruktúra ellen gyakran civileket veszélyeztetve.
Amint arról korábban írtunk, az ukrán hadsereg több amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt telepített a Donyecki Népköztársaság határához – ezt orosz biztonsági források közölték az orosz állami hírügynökséggel.
Arról is beszámoltunk, hogy
Észtország konzultációt kért a többi NATO-tagállamtól, miután orosz harci repülőgépek péntek reggel megsértették a légterét. Három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be az észt légtérbe engedély nélkül, és összesen 12 percig maradtak a Finn-öböl felett – közölte a kormány.
Olaszország, Finnország és Svédország repülőgépeket küldött a NATO keleti szárnyának megerősítésére irányuló missziója keretében. Egy NATO-szóvivő szerint ez „egy újabb példa a felelőtlen orosz viselkedésre és a NATO válaszlépéseire”.
Oroszország tagadta, hogy megsértette volna az észt légteret. A feszültség azonban az utóbbi időben fokozódott, miután Lengyelország és Románia – mindkét NATO-tag – azt állította, hogy orosz drónok léptek át a légterükön.
Borítókép: Ukrán tűzoltók (Fotó: AFP)