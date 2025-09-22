Ukrajnaorosz csapásZaporizzsjaháborúrakéta

Pusztító rakétatámadások Ukrajna több városában, három ember meghalt

Az orosz erők szeptember 22-én éjszaka csapásokat mértek Ukrajna három megyéjére, Zaporizzsjára, Szumira és Kijevre. A támadások során legalább három ember meghalt és két személy megsebesült.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:05
Ukrán tűzoltók Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Zaporizzsja városában rakéták csapódtak be civil és ipari létesítményekbe, több tüzet okozva, amelyek lakóházakat és járműveket pusztítottak el. Az előzetes jelentések szerint két ember meghalt, kettő pedig megsérült – írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrajna
Ukrajna, Orikhiv – A várost elpusztította a háború Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

Ivan Fedorov regionális kormányzó szerint a mentősök továbbra is a helyszínen dolgoznak. 

Egy ház megsemmisült, egy ember még a romok alatt lehet. Összesen 15 lakóház, 10 további épület és számos nem lakóépület sérült meg a városban.

Szumi északkeleti városát hajnali 4 óra körül drónok támadták. Három találat a Kovpakivszkij negyedben tüzet okozott, valamint ipari és oktatási létesítményeket rongált meg. Egy személy megsérült.

Szintén az éjszaka folyamán Kijev megyét is érte támadás. A regionális hatóságok szerint több kerületben lakóépületekben keletkeztek tüzek, egy férfi pedig repeszek okozta sérüléseket szenvedett.

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az éjszakai drón- és rakétatámadásokat ukrán városok és infrastruktúra ellen gyakran civileket veszélyeztetve.

Amint arról korábban írtunk, az ukrán hadsereg több amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt telepített a Donyecki Népköztársaság határához – ezt orosz biztonsági források közölték az orosz állami hírügynökséggel. 

Arról is beszámoltunk, hogy 

Észtország konzultációt kért a többi NATO-tagállamtól, miután orosz harci repülőgépek péntek reggel megsértették a légterét. Három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be az észt légtérbe engedély nélkül, és összesen 12 percig maradtak a Finn-öböl felett – közölte a kormány.

Olaszország, Finnország és Svédország repülőgépeket küldött a NATO keleti szárnyának megerősítésére irányuló missziója keretében. Egy NATO-szóvivő szerint ez „egy újabb példa a felelőtlen orosz viselkedésre és a NATO válaszlépéseire”.

Oroszország tagadta, hogy megsértette volna az észt légteret. A feszültség azonban az utóbbi időben fokozódott, miután Lengyelország és Románia – mindkét NATO-tag – azt állította, hogy orosz drónok léptek át a légterükön.

Borítókép: Ukrán tűzoltók (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

