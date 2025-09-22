Újabb amerikai fegyvereket vet be Kijev

A Reuters korábban arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az első, NATO-szövetségesek által finanszírozott fegyvercsomagot, ám a Fehér Ház hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az információt.

Moszkva figyelmeztet: a fegyverszállítás olaj a tűzre

Oroszország többször figyelmeztetett: a Nyugat által Ukrajnának nyújtott fegyverszállítmányok akadályozzák a békés rendezést, és valójában a NATO közvetlen részvételét jelentik a konfliktusban.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajna számára, jogszerű célpontnak számít Moszkva szemében.

A Kreml közleményeiben arra figyelmeztetett: a Nyugat fegyveres beavatkozása nem segíti elő a tárgyalásokat, sőt tovább szítja a konfliktust, amelynek következményei Európára nézve is súlyosak lehetnek.