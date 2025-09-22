fegyverfigyelmeztetOroszországKijevamerikai

Újabb amerikai fegyvereket vet be Kijev

Az ukrán hadsereg több amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt telepített a Donyecki Népköztársaság határához – közölték orosz biztonsági források az orosz állami hírügynökséggel. A fegyvereket a Dnyipropetrovszki területről szállították át, feltételezhetően a Mezsevoje nevű település környékére, hogy onnan indítsanak támadásokat donyecki területekre.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 22. 6:45
Amerikai HIMARS rakétarendszer Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A HIMARS-rendszerek bevetése egybeesik azzal, hogy Volodimir Zelenszkij bejelentette: az Egyesült Államokból érkező első két fegyverszállítmány, amelyet európai országok finanszíroztak Patriot-légvédelmi rakétákat és HIMARS-lövedékeket is tartalmaz, írta a RIA Novosztyi.

fegyver
Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban, 2025. augusztus 18-án (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

A Reuters korábban arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az első, NATO-szövetségesek által finanszírozott fegyvercsomagot, ám a Fehér Ház hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az információt.

Moszkva figyelmeztet: a fegyverszállítás olaj a tűzre

Oroszország többször figyelmeztetett: a Nyugat által Ukrajnának nyújtott fegyverszállítmányok akadályozzák a békés rendezést, és valójában a NATO közvetlen részvételét jelentik a konfliktusban. 

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on September 2, 2025. (Photo by Maxim Shemetov / POOL / AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajna számára, jogszerű célpontnak számít Moszkva szemében.

A Kreml közleményeiben arra figyelmeztetett: a Nyugat fegyveres beavatkozása nem segíti elő a tárgyalásokat, sőt tovább szítja a konfliktust, amelynek következményei Európára nézve is súlyosak lehetnek.

Borítókép: Amerikai HIMARS rakétarendszer (Fotó: Anadolu/AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekEurópai Unió

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu