A HIMARS-rendszerek bevetése egybeesik azzal, hogy Volodimir Zelenszkij bejelentette: az Egyesült Államokból érkező első két fegyverszállítmány, amelyet európai országok finanszíroztak Patriot-légvédelmi rakétákat és HIMARS-lövedékeket is tartalmaz, írta a RIA Novosztyi.
Újabb amerikai fegyvereket vet be Kijev
Az ukrán hadsereg több amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt telepített a Donyecki Népköztársaság határához – közölték orosz biztonsági források az orosz állami hírügynökséggel. A fegyvereket a Dnyipropetrovszki területről szállították át, feltételezhetően a Mezsevoje nevű település környékére, hogy onnan indítsanak támadásokat donyecki területekre.
A Reuters korábban arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az első, NATO-szövetségesek által finanszírozott fegyvercsomagot, ám a Fehér Ház hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az információt.
Moszkva figyelmeztet: a fegyverszállítás olaj a tűzre
Oroszország többször figyelmeztetett: a Nyugat által Ukrajnának nyújtott fegyverszállítmányok akadályozzák a békés rendezést, és valójában a NATO közvetlen részvételét jelentik a konfliktusban.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajna számára, jogszerű célpontnak számít Moszkva szemében.
A Kreml közleményeiben arra figyelmeztetett: a Nyugat fegyveres beavatkozása nem segíti elő a tárgyalásokat, sőt tovább szítja a konfliktust, amelynek következményei Európára nézve is súlyosak lehetnek.
Borítókép: Amerikai HIMARS rakétarendszer (Fotó: Anadolu/AFP)
