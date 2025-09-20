Zelenszkij fegyverekkel üzletel

Az ukrán elnök szerint bizonyos fegyverek hazai gyártása meghaladja a keresletet.

Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver

– mondta Zelenszkij. A frontra szállítandó fegyverek és az ország saját arzenáljának a feltöltése továbbra is elsődleges maradnak. Az export és az Egyesült Államokkal való együttműködés fő prioritás lesz, ezt követik a Kijev által szállított fegyverek iránt érdeklődő európai partnerek és más országok – írta az MTI.

Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával

– szögezte le Zelenszkij, hozzátéve: az exportot megbízhatóan ellenőrzik majd, hogy ukrán technológiák "ne jussanak Oroszország vagy a szövetségesei kezére".

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)