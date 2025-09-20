Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Oroszország Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij fegyverekkel üzletel

Ukrajna 2026-tól fegyvereket exportál az Oroszország elleni védelem finanszírozására. Ezt Volodimir Zelenszkij videóüzenetben jelentette be.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 6:20
Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Ennek az ellenőrzött exportnak köszönhetően növelni fogjuk a frontra szánt drónok előállítását – mondta Zelenszkij. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán katonákkal a frontvonalon, egy titkos helyen a Donyeck régióban Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Az ukrán elnök szerint bizonyos fegyverek hazai gyártása meghaladja a keresletet. 

Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver

– mondta Zelenszkij. A frontra szállítandó fegyverek és az ország saját arzenáljának a feltöltése továbbra is elsődleges maradnak. Az export és az Egyesült Államokkal való együttműködés fő prioritás lesz, ezt követik a Kijev által szállított fegyverek iránt érdeklődő európai partnerek és más országok – írta az MTI.

Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával

– szögezte le Zelenszkij, hozzátéve: az exportot megbízhatóan ellenőrzik majd, hogy ukrán technológiák "ne jussanak Oroszország vagy a szövetségesei kezére".

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

