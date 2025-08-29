Zelenszkij beismerte, hogy tehetetlen a hadsereg

Az ukrán elnök lényegében beismerő vallomást tett a hadsereg állapotáról. Zelenszkij nemrég arról beszélt: nincs az ukrán hadseregnek elég ereje, hogy a fronton eredményt tudjon elérni. Erről egy sajtótájékoztató keretében beszélt az elnök az RBC beszámolója szerint.
Megértjük, hogy Ukrajna ma nem lesz képes fegyverekkel teljes mértékben helyreállítani területeit. Nincs elég erőnk
– fogalmazott az elnök.
Egyúttal azonban Zelenszkij szerint az is egyértelmű, hogy az orosz hadseregnek sincs elég ereje elfoglalni Ukrajnát.
Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a konfliktus rendezésére a legjobb esély a diplomáciai út lehet. Az elnök szerint pedig az ukrán társadalom is ezen a véleményen van.
Zelenszkijt meggyőzhette a Pokrovszk környéki helyzet
A fronton Ukrajna továbbra sem áll jól. A legszembetűnőbb problémák azonban Pokrovsz környékén jelentkeznek. A terület fontos logisztikai központ az ukrán fegyveres erők számára, így ennek elvesztése komoly fennakadásokat okozna, sőt, már a bekerítés veszélye is fenyegeti az ott állomásozó alakulatokat.
Zelenszkij állítása szerint Oroszország 100 000 katonát gyűjtött össze a kelet-ukrajnai Pokrovszk város közelében.
Az elnök szerint az elkövetkezendő napokban komoly offenzívára kell számítani a térségben.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)