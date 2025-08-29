ZelenszkijOroszországUkrajna

Zelenszkij beismerte, hogy tehetetlen a hadsereg

Meglepő nyilatkozatot tett az ukrán elnök a hadsereg kapcsán. Volodimir Zelneszkij arról beszélt, hogy nincs a seregnek ereje, hogy megváltoztassák a fronton uralkodó helyzetet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 17:14
Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Az ukrán elnök lényegében beismerő vallomást tett a hadsereg állapotáról. Zelenszkij nemrég arról beszélt: nincs az ukrán hadseregnek elég ereje, hogy a fronton eredményt tudjon elérni. Erről egy sajtótájékoztató keretében beszélt az elnök az RBC beszámolója szerint

Zelenszkij szerint nem tudják kiszorítani az oroszokat
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Megértjük, hogy Ukrajna ma nem lesz képes fegyverekkel teljes mértékben helyreállítani területeit. Nincs elég erőnk

– fogalmazott az elnök. 

Egyúttal azonban Zelenszkij szerint az is egyértelmű, hogy az orosz hadseregnek sincs elég ereje elfoglalni Ukrajnát. 

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a konfliktus rendezésére a legjobb esély a diplomáciai út lehet. Az elnök szerint pedig az ukrán társadalom is ezen a véleményen van. 

Zelenszkijt meggyőzhette a Pokrovszk környéki helyzet

A fronton Ukrajna továbbra sem áll jól. A legszembetűnőbb problémák azonban Pokrovsz környékén jelentkeznek. A terület fontos logisztikai központ az ukrán fegyveres erők számára, így ennek elvesztése komoly fennakadásokat okozna, sőt, már a bekerítés veszélye is fenyegeti az ott állomásozó alakulatokat. 

Zelenszkij állítása szerint Oroszország  100 000 katonát gyűjtött össze a kelet-ukrajnai Pokrovszk város közelében. 

Az elnök szerint az elkövetkezendő napokban komoly offenzívára kell számítani a térségben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

