Lavrov szerint az Európai Unió nem a konfliktus lezárásában érdekelt, hanem saját katonai gépezetének megerősítésében és Oroszország fenyegetésének fenntartásában. „Az ukrán területek azon részét, amely a jelenlegi rezsim ellenőrzése alatt marad, megszállva akarják tartani, és tovább kívánják támogatni azt a náci képződményt, amelyet most Zelenszkij vezet” – mondta.

A külügyminiszter megjegyezte, hogy Friedrich Merz német kancellár beszédeiben állhatatosan hangsúlyozza, hogy Németország újjáéled, és hogy felülvizsgálta a fegyverkezési kiadások növeléséről szóló törvényeket. Lavrov úgy látja, Európa igyekszik bevonni az Egyesült Államokat az Oroszország visszaszorítására irányuló játszmába – számolt be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Mint mondta:

Többször reagáltunk arra, ahogy Európa próbálja kialakítani álláspontját az ukrán kérdésben, szemben Donald Trump elvi megközelítésével. Megpróbálták megdönteni azokat a kereteket, amelyeket Alaszkában fogalmaztak meg, majd az Egyesült Államok szövetségeseinek mutattak be.

Az EU Moszkva nélkül folytatott biztonsági tárgyalásai szerinte nem a békét, hanem a háború folytatását szolgáló „garanciákat” készítenek elő. Lavrov úgy vélte, az ukrajnai konfliktus világossá tette: az euroatlanti koncepciók nem váltották be a létrehozásukkor tett ígéreteket. A miniszter bírálta Volodimir Zelenszkijt, aki szerinte előfeltételek nélküli tűzszüneti tárgyalásokat sürget, valójában azonban politikai show-t akar rendezni.

Csak arra számítok, hogy újabb cirkuszi mutatványt adnak elő: Zelenszkij – bátor, terepszínű ruhában, szakállal – megmutatja, hogyan oktatja Putyin elnököt. Számára a színpadon való ragyogás a fontos. Mi ebbe nem mehetünk bele

– fogalmazott.

Lavrov hozzátette: a feltételezett tárgyalásokhoz előbb Kijevnek kellene választ adnia azokra a megközelítésekre, amelyeket Oroszország és az Egyesült Államok az alaszkai csúcstalálkozón vitattak meg.

Egy orosz–ukrán csúcs előtt Kijevnek reagálnia kellene Moszkva javaslataira

Egy orosz–ukrán csúcsot megelőzően Kijevnek reagálnia kellene Moszkva javaslataira – jelentette ki Szergej Lavrov.

Az elnök [Vlagyimir Putyin] azt mondta, hogy kész a találkozóra, de azt jól elő kell készíteni

– mondta Lavrov.