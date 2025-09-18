LavrovOroszországpárbeszédEgyesült ÁllamokEurópai UnióMoszkva

Lavrov szerint ezért csalódott Trump

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter interjút adott, amelyben részletesen értékelte az Egyesült Államok lépéseit, az ukrajnai megállapodások kilátásait és az Európai Unió terveit. Lavrov szerint Európa valójában nem a béke megteremtésére törekszik, hanem katonai erejének újjáépítésére és Oroszország folyamatos fenyegetésének fenntartására. Úgy fogalmazott, hogy Moszkva kész kompromisszumot keresni, de csak akkor, ha törvényes biztonsági érdekeit tiszteletben tartják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 21:17
Lavrov értékelte az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat és az ukrán rendezés kérdését Fotó: SHAMIL ZHUMATOV Forrás: POOL
Lavrov szerint az Európai Unió nem a konfliktus lezárásában érdekelt, hanem saját katonai gépezetének megerősítésében és Oroszország fenyegetésének fenntartásában. „Az ukrán területek azon részét, amely a jelenlegi rezsim ellenőrzése alatt marad, megszállva akarják tartani, és tovább kívánják támogatni azt a náci képződményt, amelyet most Zelenszkij vezet” – mondta.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Lavrov szerint az Európai Unió nem a konfliktus lezárásában érdekelt, hanem saját katonai gépezetének megerősítésében Fotó: AFP

A külügyminiszter megjegyezte, hogy Friedrich Merz német kancellár beszédeiben állhatatosan hangsúlyozza, hogy Németország újjáéled, és hogy felülvizsgálta a fegyverkezési kiadások növeléséről szóló törvényeket. Lavrov úgy látja, Európa igyekszik bevonni az Egyesült Államokat az Oroszország visszaszorítására irányuló játszmába – számolt be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Mint mondta:

Többször reagáltunk arra, ahogy Európa próbálja kialakítani álláspontját az ukrán kérdésben, szemben Donald Trump elvi megközelítésével. Megpróbálták megdönteni azokat a kereteket, amelyeket Alaszkában fogalmaztak meg, majd az Egyesült Államok szövetségeseinek mutattak be.

Az EU Moszkva nélkül folytatott biztonsági tárgyalásai szerinte nem a békét, hanem a háború folytatását szolgáló „garanciákat” készítenek elő. Lavrov úgy vélte, az ukrajnai konfliktus világossá tette: az euroatlanti koncepciók nem váltották be a létrehozásukkor tett ígéreteket. A miniszter bírálta Volodimir Zelenszkijt, aki szerinte előfeltételek nélküli tűzszüneti tárgyalásokat sürget, valójában azonban politikai show-t akar rendezni.

Csak arra számítok, hogy újabb cirkuszi mutatványt adnak elő: Zelenszkij – bátor, terepszínű ruhában, szakállal – megmutatja, hogyan oktatja Putyin elnököt. Számára a színpadon való ragyogás a fontos. Mi ebbe nem mehetünk bele

– fogalmazott.

Lavrov hozzátette: a feltételezett tárgyalásokhoz előbb Kijevnek kellene választ adnia azokra a megközelítésekre, amelyeket Oroszország és az Egyesült Államok az alaszkai csúcstalálkozón vitattak meg.

Egy orosz–ukrán csúcs előtt Kijevnek reagálnia kellene Moszkva javaslataira

Egy orosz–ukrán csúcsot megelőzően Kijevnek reagálnia kellene Moszkva javaslataira – jelentette ki Szergej Lavrov.

Az elnök [Vlagyimir Putyin] azt mondta, hogy kész a találkozóra, de azt jól elő kell készíteni

– mondta Lavrov.

Az Egyesült Államok elismerte Oroszország álláspontját

Moszkva kész kompromisszumokat keresni, ha törvényes biztonsági érdekei garantáltak lesznek. Lavrov szerint Donald Trump adminisztrációja megértette, hogy a Krímben és más régiókban tartott népszavazások eredményeit bármely megállapodásban figyelembe kell venni.

Hogy pontosan hogyan – azonnal vagy fokozatosan –, az más kérdés. De elismerték álláspontunk lényegét, és ezek alapján dolgoznak.

Lavrov hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy Trump az alaszkai találkozó után Vlagyimir Putyinnal már nemcsak a fegyverszünetről, hanem a hosszú távú rendezésről is tárgyalt. Ugyanakkor Kijev elutasította azokat a washingtoni észrevételeket, amelyek a konfliktus gyökereinek megértésére vonatkoztak.

ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 15 : (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) US President Donald Trump and his Russian counterpart, Vladimir Putin, begin critical talks in Alaska Friday, aimed at bringing an end to the Kremlin's over-three-year war on Ukraine in Anchorage, Alaska, United States on August 15, 2025. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Presidential Aide for International Affairs Yury Ushakov represented Russia, while US Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy Steve Witkoff participated on behalf of America. Kremlin Press Office / Anadolu (Photo by Kremlin Press Office / Anadolu via AFP)
Moszkva minden csatornán – a legmagasabb szinten is – nyitott a párbeszédre az Egyesült Államokkal Fotó: AFP

Lavrov a Washingtonnal való kapcsolatokról

Az orosz diplomácia vezetője szerint Moszkva minden csatornán – a legmagasabb szinten is – nyitott a párbeszédre az Egyesült Államokkal, és látja, hogy erre Washington is hajlandó. Lavrov szerint Trump csalódottsága a rendezés lassúsága miatt részben abból fakad, hogy ő a gyors megoldásokat részesíti előnyben.

A külügyminiszter hozzátette: a Fehér Ház szeretné levetni az ukrajnai témát, amelyet a korábbi amerikai vezetés „mesterségesen kreált”, hogy megszűnjenek a normális kapcsolatok előtti akadályok Moszkvával.

Ugyanakkor Lavrov szerint az Egyesült Államok nem tud erőpozícióból tárgyalni Oroszország szövetségeseivel, és nem kényszerítheti őket arra, hogy lemondjanak saját energiaforrásaikról.

„Kína és India ősi civilizációk. Nem lehet velük így beszélni: vagy abbahagyjátok, ami nekem nem tetszik, vagy vámokat vetek ki rátok. Ez nem fog működni.” Végül hozzátette: Trump nyíltan beszél, mindig a leggyorsabb megoldásra törekszik, de a „mély állam” akadályokat gördít elé.

Borítókép: Lavrov értékelte az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat és az ukrán rendezés kérdését (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

