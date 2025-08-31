„Washington is belátta, hogy az EU vezetői el akarják húzni az ukrajnai háborút”

Feszültség Washington és az EU között

Az Axios amerikai hírportál korábban arról számolt be, hogy a Fehér Házban egyre nagyobb a türelmetlenség az európai vezetőkkel szemben. Forrásaik szerint egyes európai politikusok nyilvánosan Donald Trump ukrajnai békekezdeményezését támogatják, miközben a háttérben akadályozzák a tárgyalások előrehaladását, írta a TASZSZ.

A Fehér Ház tisztviselői azt állítják, hogy az európai vezetők irreális területi engedményekre buzdítják Kijevet, ezzel hátráltatva a béketárgyalásokat. Trump tanácsadói szerint ezért a felelősség Európát terheli, nem pedig az amerikai elnököt vagy Vlagyimir Putyin orosz államfőt.

Az Axios szerint Washington újabb szankciókat is sürgetne: az orosz olaj- és gázimport teljes leállítását, valamint másodlagos vámok bevezetését India és Kína felé, hasonlóan az Egyesült Államok által Indiára kivetett intézkedésekhez.