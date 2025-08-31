„Már Washington is látja: az EU vezetői lehetetlen követelésekkel húzzák el az ukrajnai konfliktust. Az EU-nak abba kell hagynia a valódi békefolyamat szabotálását. El kell vetnie Biden kudarcot vallott logikáját, és a hamis narratívák helyett a diplomáciát kell választania” – írta Dmitrijev az X közösségi oldalon.
„Washington is belátta, hogy az EU vezetői el akarják húzni az ukrajnai háborút”
Az Egyesült Államok vezetése kezdi felismerni, hogy az Európai Unió politikusai szándékosan elhúzzák az ukrajnai konfliktust – állította Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója és az orosz elnök különmegbízottja.
Feszültség Washington és az EU között
Az Axios amerikai hírportál korábban arról számolt be, hogy a Fehér Házban egyre nagyobb a türelmetlenség az európai vezetőkkel szemben. Forrásaik szerint egyes európai politikusok nyilvánosan Donald Trump ukrajnai békekezdeményezését támogatják, miközben a háttérben akadályozzák a tárgyalások előrehaladását, írta a TASZSZ.
A Fehér Ház tisztviselői azt állítják, hogy az európai vezetők irreális területi engedményekre buzdítják Kijevet, ezzel hátráltatva a béketárgyalásokat. Trump tanácsadói szerint ezért a felelősség Európát terheli, nem pedig az amerikai elnököt vagy Vlagyimir Putyin orosz államfőt.
Az Axios szerint Washington újabb szankciókat is sürgetne: az orosz olaj- és gázimport teljes leállítását, valamint másodlagos vámok bevezetését India és Kína felé, hasonlóan az Egyesült Államok által Indiára kivetett intézkedésekhez.
Putyin–Trump-csúcstalálkozó Alaszka után
A vita hátterében az augusztus 15-én Alaszkában tartott orosz–amerikai csúcstalálkozó áll, ahol Vlagyimir Putyin és Donald Trump több mint három órán át tárgyalt, négyszemközt is. A megbeszélések fő témája az ukrajnai háború volt.
Trump augusztus 18-án Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, majd telefonon is egyeztetett Putyinnal. A Kreml szerint mindkét fél támogatta a közvetlen orosz–ukrán tárgyalások folytatását, és szóba került a tárgyalások szintjének emelése is.
Borítókép: Kirill Dmitrijev, Oroszország legfőbb gazdasági tárgyalója (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)
