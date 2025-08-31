Európai UnióWashingtonháborúMoszkvabéketárgyalásvezető

„Washington is belátta, hogy az EU vezetői el akarják húzni az ukrajnai háborút”

Az Egyesült Államok vezetése kezdi felismerni, hogy az Európai Unió politikusai szándékosan elhúzzák az ukrajnai konfliktust – állította Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója és az orosz elnök különmegbízottja.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 08. 31. 8:25
Kirill Dmitrijev, Oroszország legfőbb gazdasági tárgyalója Fotó: Alexander Nemenov Forrás: AFP
„Már Washington is látja: az EU vezetői lehetetlen követelésekkel húzzák el az ukrajnai konfliktust. Az EU-nak abba kell hagynia a valódi békefolyamat szabotálását. El kell vetnie Biden kudarcot vallott logikáját, és a hamis narratívák helyett a diplomáciát kell választania” – írta Dmitrijev az X közösségi oldalon.

EU
Kirill Dmitrijev, az oroszországi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki képviselő (Fotó: AFP/ Drew Angerer)

Feszültség Washington és az EU között

Az Axios amerikai hírportál korábban arról számolt be, hogy a Fehér Házban egyre nagyobb a türelmetlenség az európai vezetőkkel szemben. Forrásaik szerint egyes európai politikusok nyilvánosan Donald Trump ukrajnai békekezdeményezését támogatják, miközben a háttérben akadályozzák a tárgyalások előrehaladását, írta a TASZSZ.

A Fehér Ház tisztviselői azt állítják, hogy az európai vezetők irreális területi engedményekre buzdítják Kijevet, ezzel hátráltatva a béketárgyalásokat. Trump tanácsadói szerint ezért a felelősség Európát terheli, nem pedig az amerikai elnököt vagy Vlagyimir Putyin orosz államfőt.

Az Axios szerint Washington újabb szankciókat is sürgetne: az orosz olaj- és gázimport teljes leállítását, valamint másodlagos vámok bevezetését India és Kína felé, hasonlóan az Egyesült Államok által Indiára kivetett intézkedésekhez.

Putyin–Trump-csúcstalálkozó Alaszka után

A vita hátterében az augusztus 15-én Alaszkában tartott orosz–amerikai csúcstalálkozó áll, ahol Vlagyimir Putyin és Donald Trump több mint három órán át tárgyalt, négyszemközt is. A megbeszélések fő témája az ukrajnai háború volt.

(L/R) Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks as French President Emmanuel Macron and US President Donald Trump listen during a meeting with European leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Az európai vezetők csatlakoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trump amerikai elnökkel augusztus 18-án (Fotó: AFP/ Andrew Caballero-Reynolds)

Trump augusztus 18-án Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, majd telefonon is egyeztetett Putyinnal. A Kreml szerint mindkét fél támogatta a közvetlen orosz–ukrán tárgyalások folytatását, és szóba került a tárgyalások szintjének emelése is.

Borítókép: Kirill Dmitrijev, Oroszország legfőbb gazdasági tárgyalója (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

