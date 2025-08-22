Európa perifériává vált, Brüsszelnek nem prioritás a béke – interjú

Brüsszel kettős mércét alkalmaz Oroszországgal szemben: hangzatos nyilatkozatokban támadja Vlagyimir Putyint, de a tényleges tárgyalások megkezdésére nem hajlandó. A szakértő úgy fogalmazott: „Európa általában, és az Európai Bizottság különösen, mélyen elmerült a háborús narratívában, amelyet rendkívül nehéz konstruktív békés narratívává változtatni. (…) A béke nem áll cselekedeteik középpontjában.”

Byrappa Ramachandra hozzátette: Brüsszel attól is tart, hogy Donald Trump békekezdeményezése sikerrel járhat, ezért halogatja a valódi párbeszédet Moszkvával.

Az amerikai katonai jelenlét nélkül illúzió az európai védelem

Arra a kérdésre, mennyire reális Európa önálló védelme az Egyesült Államok nélkül, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója határozottan fogalmazott:

Bár sokat fognak beszélni az európai védelemről, a gyakorlatban nem sok minden fog történni. (…) Az európai védelem nagyratörő tervei illúziók maradnak. Európának nincs meg ehhez a szükséges erőforrása és egysége.

Rámutatott: a kontinens gazdasági növekedése nem elegendő a saját védelmi rendszer finanszírozásához, ehhez a jóléti állam radikális leépítése kellene, ami polgári zavargásokhoz vagy akár anarchiához vezethetne.

„Európa perifériává vált”

Ramachandra szerint figyelemre méltó változás, hogy azok az európai vezetők, akik korábban folyamatosan kritizálták Donald Trumpot, ma már az ő jóindulatát keresik.

Az elmúlt két évtizedben az európai vezetők valamilyen rejtélyes okból azt hitték, hogy ők állnak a világ rendszerének középpontjában, mint a Nap a Naprendszerben. Most, figyelemre méltó alkalmatlanságuknak köszönhetően, ez az illúzió eltűnt. Európa perifériává vált, és ebből a helyzetből már nem fog felépülni.

Mint mondta, Trump azzal válaszolt a folyamatos kritikákra, hogy kihúzta alóluk a talajt, most pedig az európai vezetők „megsérülve és megalázva” könyörögnek régi tekintélyük visszaszerzéséért.

Brüsszel politikai projektje a béke helyett

A szakértő szerint az Európai Bizottság nem tekinti prioritásnak a béketeremtést, inkább az uniós integráció mélyítésére használja az ukrajnai háborút. „Az Európai Unió vezetése az ukrajnai háborút akarja felhasználni arra, hogy az EU-t de facto szövetségi struktúrává alakítsa. A legújabb javaslatok – védelmi unió, megtakarítási unió és közös adósság kibocsátása – mind ugyanabba az irányba mutatnak: az Európai Egyesült Államok létrehozása.”