Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az alaszkai csúcs eredményeit a Telegram-csatornáján elemezve kiemelte, hogy teljes mértékben helyreállt a magas szintű találkozók mechanizmusa Oroszország és az Egyesült Államok között, „nyugodtan, ultimátumok és fenyegetések nélkül”. Rámutatott, hogy az orosz elnök személyesen és részletesen ismertette amerikai hivatali partnerével az ukrajnai konfliktus befejezésének feltételeit.

A csaknem háromórás beszélgetés eredményeként a Fehér Ház vezetője lemondott az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásáról. Legalábbis egyelőre

– írta.

Medvegyev fontosnak nevezte, hogy a találkozó bebizonyította: lehetségesek a tárgyalások előfeltételek nélkül, és a „különleges hadművelet” folytatásával párhuzamosan. „A legfontosabb: mindkét fél egyértelműen Kijevre és Európára hárította a felelősséget a jövőbeli eredmények eléréséért a katonai műveletek befejezéséről szóló tárgyalásokon” – vélekedett a volt elnök és kormányfő.

Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója egy, a Telegramon közzétett videóban nagyon pozitívként, konstruktívként jellemezte az Alaszkában lefolytatott párbeszédet. – És természetesen, annak ellenére, hogy jelentős ellenállás tapasztalható, folytatni fogjuk az orosz–amerikai kapcsolatok építését, amelyek jelentős potenciállal bírnak – hangoztatta.

Magának a találkozónak a ténye Alaszkában, ennek hangvétele és kimenetele nagy és közös sikert jelent a két elnök számára, akik mindketten óriási mértékben járultak hozzá személyesen a ma lehetséges legjobb eredmény eléréséhez

– írta Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának elnökhelyettese a Telegram-csatornáján.

Leonyid Szluckij, az alsóház külügyi bizottságának elnöke, szintén a Telegramon úgy vélekedett, hogy a csúcs teljes mértékben igazolta mottóját, a „Béketörekvést”. Rámutatott, hogy mindkét vezető kijelentette: a találkozó produktív volt, és eredményei végső soron lehetővé teszik az ukrajnai rendezésről szóló megállapodás megkötését.

Ez nem teljes áttörés, de jelentős fordulópont mind a két vezető atomhatalom közötti együttműködés helyreállításában, mind az ukrajnai konfliktus lezárásában. Trump 10-ből 10-re értékelte az eredményt

– írta Szluckij.

Andrej Klimov, a felsőház szuverenitás védelmével foglalkozó bizottságának elnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy Alaszkában a józan ész győzött, amit szerinte Moszkva már 2021 óta sürgetett.

De akkor Biden volt hatalmon, és az Oroszországi Föderáció elnöke teljesen jogosan emlékeztetett arra, hogy ha akkor Trump állt volna az Egyesült Államok élén, akkor sem történt volna semmi. Nem lett volna ez a történet, amelyet Trump elődei provokáltak ki. És most ezt szó szerint az egész világnak elmondták

– mondta a szenátor.

Putyin a visszaúton Moszkvába munkalátogatást tett a Csukcs Autonóm Körzetben és Anadirban Vlagyiszlav Kuznyecov kormányzóval. Az orosz elnöki különgépet az Egyesült Államokból Oroszországba tartó repülése során amerikai F–22-es vadászgépek kísérték.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)