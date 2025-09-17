Szergej LavrovBrüsszelbéketárgyalás

Lavrov: Európa nem ülhet a tárgyalóasztalhoz

Moszkvában nagyköveti kerekasztal-megbeszélést tartottak az ukrajnai konfliktusról, amelyen az orosz fél ismertette álláspontját a rendezés lehetőségeiről. A felszólalásban Lavrov hangsúlyozta, hogy Európának nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál, mivel ellenséges Oroszországgal.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 17. 18:18
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
Nem lehetnek ott az európai országok az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon, mert ellenségesek Oroszországgal szemben – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán, a moszkvai nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen. „Európa nyilvánvalóan arra törekszik, meglehetősen szemérmetlenül, hogy helyet harcoljon ki magának a tárgyalóasztalnál, bár az általa vallott álláspont – a revansizmus és Oroszország stratégiai legyőzése – miatt természetesen nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál” – fogalmazott.

Lavrov szerint Európának nincs helye az ukrajnai tárgyalásokon, mert ellenséges Oroszországgal. Moszkva a biztonsági garanciákat hangsúlyozza
Fotó: AFP

Lavrov szerint Európa szabotálja a rendezést

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Kijev igyekszik elszabotálni Washington konfliktusmegoldási stratégiáját, amely a kiváltó okok felismerésén és megszüntetésén alapul. Szerinte Ukrajna és Európa arról próbálja meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a béketeremtő erőfeszítéseivel. 

Ő (Volodimir Zelenszkij ukrán elnök) lényegében nem akarja, hogy a nyugati józan erők józan politikát folytassanak

– mondta. Az orosz diplomácia vezetője kifogásolta, hogy az ukrán fél elutasítja az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó eredményeinek Steve Witkoff, fehérházi különmegbízottja által adott értékelését. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes is úgy nyilatkozott, hogy a békefolyamat ellenzői szándékosan akadályozzák az alaszkai megállapodások végrehajtását. 

El kell érni, hogy az a hatalmas lendület, amely a vezetők találkozóját követően Anchorage-ben keletkezett, valódi megállapodásokká alakuljon át

– hangsúlyozta. Lavrov szerint Moszkva ragaszkodik az olyan biztonsági garanciákhoz, amelyek megfelelnek a Nyugat korábbi, nemzetközi dokumentumokban rögzített kötelezettségeinek. A külügyminiszter kijelentette, hogy az orosz hadsereg soha nem mért csapást a polgári lakosságra vagy az infrastruktúrára, miközben az ENSZ szerinte védelmébe veszi a „kijevi rezsimet”, és figyelmen kívül hagyja a humanitárius jog megsértését. Úgy vélte, a világszervezet vezetése egyre gyakrabban áll Oroszország ellenfeleinek oldalára, ami szerinte aláássa a szervezet tekintélyét.

Moszkva a szankciókról és a hadgyakorlatokról

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti hadifogolycsere „szünetel”, de folytatódhat. Megismételte, hogy Moszkva a politikai és diplomáciai megoldásban érdekelt. Az uniós szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Tévesen azt feltételezik, hogy a szankciós politika folytatása befolyásolhatja az Oroszországi Föderáció politikáját.

Hozzátette, az elmúlt három évben elfogadott 18 csomag egyértelműen bizonyította, hogy Oroszország nem érzékeny ezekre a szankciókra. Peszkov arról is beszámolt, hogy Vlagyimir Putyin elnök rendkívül pozitívan értékeli a Zapad 2025 hadgyakorlat lefolyását és eredményeit. A vezérkari főnök, Valerij Geraszimov távolmaradását azzal indokolta, hogy a különleges katonai művelet általános koordinációjával van elfoglalva. Rjabkov hozzátette, Oroszország nem hívott meg amerikai megfigyelőket a saját területén zajló manőverekre, szemben Fehéroroszországgal.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

