Lavrov szerint Európa szabotálja a rendezést

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Kijev igyekszik elszabotálni Washington konfliktusmegoldási stratégiáját, amely a kiváltó okok felismerésén és megszüntetésén alapul. Szerinte Ukrajna és Európa arról próbálja meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a béketeremtő erőfeszítéseivel.

Ő (Volodimir Zelenszkij ukrán elnök) lényegében nem akarja, hogy a nyugati józan erők józan politikát folytassanak

– mondta. Az orosz diplomácia vezetője kifogásolta, hogy az ukrán fél elutasítja az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó eredményeinek Steve Witkoff, fehérházi különmegbízottja által adott értékelését. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes is úgy nyilatkozott, hogy a békefolyamat ellenzői szándékosan akadályozzák az alaszkai megállapodások végrehajtását.

El kell érni, hogy az a hatalmas lendület, amely a vezetők találkozóját követően Anchorage-ben keletkezett, valódi megállapodásokká alakuljon át

– hangsúlyozta. Lavrov szerint Moszkva ragaszkodik az olyan biztonsági garanciákhoz, amelyek megfelelnek a Nyugat korábbi, nemzetközi dokumentumokban rögzített kötelezettségeinek. A külügyminiszter kijelentette, hogy az orosz hadsereg soha nem mért csapást a polgári lakosságra vagy az infrastruktúrára, miközben az ENSZ szerinte védelmébe veszi a „kijevi rezsimet”, és figyelmen kívül hagyja a humanitárius jog megsértését. Úgy vélte, a világszervezet vezetése egyre gyakrabban áll Oroszország ellenfeleinek oldalára, ami szerinte aláássa a szervezet tekintélyét.