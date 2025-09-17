Migránsok ellen indult eljárás tömeges gyilkosság miatt

Migránsok a Kanári-szigetek felé

A spanyol parti őrség augusztus 24-én mentette ki a parttól mintegy 400 kilométerre sodródó, húszméteres csónakot, benne 248 emberrel, akiket Gran Canaria szigetére szállítottak. A beszámolók szerint a hajó eredetileg mintegy 300 fővel indult útnak, de közülük sokan nem érték el a szárazföldet.

A túlélők elmondták, hogy egy utascsoport vette át a csónak irányítását, és erőszakot alkalmazott a többiekkel szemben. „Boszorkánysággal” vádolták azokat, akiket felelősnek tartottak a motor meghibásodásáért, az élelem elfogyásáért vagy a rossz időjárásért.

Többeket megkínoztak, megöltek, vagy egyszerűen élve dobtak a vízbe.

A hatóságok a túlélők tanúvallomásai alapján indítottak nyomozást.

A rendőrség szerint az előzetes adatok ötven áldozatról szólnak, de a pontos szám még nem ismert. Az ügy Spanyolországban is nagy felháborodást keltett, mivel az illegális bevándorlás útvonalain rendszeresen történnek tragikus események, ám ritkán derül fény ilyen mértékű erőszakra a migránsok között.