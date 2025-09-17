Előzetes letartóztatásba helyezett a spanyol bíróság 19 migránst, akiket azzal gyanúsítanak, hogy társaikat bántalmazták, kínozták és megölték az Atlanti-óceánon, amikor egy csónakkal Szenegálból a Kanári-szigetek felé indultak – közölte a rendőrség. A hatóság szerint a gyanúsítottak ellen illegális bevándorlás elősegítésének és emberölés bűncselekménye miatt indult eljárás.
Migránsok ellen indult eljárás tömeges gyilkosság miatt
A spanyol hatóságok döbbenetes ügy részleteit hozták nyilvánosságra. Előzetes letartóztatásba helyeztek 19 embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy migránstársaik közül ötvenet megkínoztak és meggyilkoltak egy csónakban, miközben Szenegálból próbáltak eljutni a Kanári-szigetekre. A nyomozás a túlélők vallomásai alapján indult el.
Migránsok a Kanári-szigetek felé
A spanyol parti őrség augusztus 24-én mentette ki a parttól mintegy 400 kilométerre sodródó, húszméteres csónakot, benne 248 emberrel, akiket Gran Canaria szigetére szállítottak. A beszámolók szerint a hajó eredetileg mintegy 300 fővel indult útnak, de közülük sokan nem érték el a szárazföldet.
A túlélők elmondták, hogy egy utascsoport vette át a csónak irányítását, és erőszakot alkalmazott a többiekkel szemben. „Boszorkánysággal” vádolták azokat, akiket felelősnek tartottak a motor meghibásodásáért, az élelem elfogyásáért vagy a rossz időjárásért.
Többeket megkínoztak, megöltek, vagy egyszerűen élve dobtak a vízbe.
A hatóságok a túlélők tanúvallomásai alapján indítottak nyomozást.
A rendőrség szerint az előzetes adatok ötven áldozatról szólnak, de a pontos szám még nem ismert. Az ügy Spanyolországban is nagy felháborodást keltett, mivel az illegális bevándorlás útvonalain rendszeresen történnek tragikus események, ám ritkán derül fény ilyen mértékű erőszakra a migránsok között.
Boítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
