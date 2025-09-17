Magyarország és Japán összekapcsolhatja erőfeszítéseit a környezetvédelem területén – jelentette ki szerdán Tokióban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a tokiói kormányzói hivatalnak egy magyar gyártású Kuube okospadot adott át, majd beszédében aláhúzta: hazánk közel kilencezer kilométerre fekszik Japántól, de a távolság nem számít, ha barátság van a felek között.
Szijjártó Péter Japánnal közös erőfeszítést sürget
A külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban járt, ahol a magyar és japán kapcsolatok baráti jellegét emelte ki. Szijjártó Péter beszédében a környezetvédelem és a károsanyag-kibocsátás csökkentése terén való együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A magyar tárcavezető a látogatás során egy hazai fejlesztésű okospadot is átadott a japán főváros vezetésének.
Márpedig Japán és Magyarország, Tokió és Budapest között igaz barátság van. Magyarország és Japán kapcsolatát mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte
– fogalmazott.
Szijjártó Péter a japán–magyar együttműködésről
A miniszter kiemelte, hogy hazánk mindig nagyra becsülte Japán vezető szerepét a világgazdaság high-tech átalakításában. Mint mondta:
A mai napon ez a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd és a high-tech találkozik egymással.
A Kuube által gyártott innovatív, napelemmel működő okospad szerinte a magyar mérnöki tudás egyik remeke, amely teljesen önfenntartó módon működik.
Ennek az okospadnak a működési módja tökéletesen egybeesik Tokió zéró kibocsátási stratégiájával
– tette hozzá. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy Tokió olyan ambiciózus célt tűzött ki maga elé, amely szerint 2050-re nullára kívánja csökkenteni a károsanyagok kibocsátását. A magyar külügyminiszter szerint az okospad átadásával is szimbolikusan összekapcsolják a két ország erőfeszítéseit a fenntarthatóság érdekében.
A mai napon ennek a padnak az átadásával összekötjük az erőfeszítéseinket, hogy olyan fenntartható megoldásokat találjunk, amely révén a nagyvárosok működése is meg tudja kímélni a környezetünket
– összegzett a tárcavezető.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyarországon nulla robbantás, Svédországban 317!
Orbán Viktor válasza a svéd kormányfő támadásaira.
Sokkoló videó: autómosás közben zúzták szét a járművét
Hajszálon múlt, hogy nem gázolták halálra a férfit a benzinkútnál.
Elengedték a rendőrök a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottját
Indoklás a cikkben.
Trump elmondta, hogyan kerülhet közelebb a béke
Az orosz és az ukrán államfő között „óriási a gyűlölet”.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyarországon nulla robbantás, Svédországban 317!
Orbán Viktor válasza a svéd kormányfő támadásaira.
Sokkoló videó: autómosás közben zúzták szét a járművét
Hajszálon múlt, hogy nem gázolták halálra a férfit a benzinkútnál.
Elengedték a rendőrök a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottját
Indoklás a cikkben.
Trump elmondta, hogyan kerülhet közelebb a béke
Az orosz és az ukrán államfő között „óriási a gyűlölet”.