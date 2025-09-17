Szijjártó PéterJapánkörnyezetvédelem

Szijjártó Péter Japánnal közös erőfeszítést sürget

A külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban járt, ahol a magyar és japán kapcsolatok baráti jellegét emelte ki. Szijjártó Péter beszédében a környezetvédelem és a károsanyag-kibocsátás csökkentése terén való együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A magyar tárcavezető a látogatás során egy hazai fejlesztésű okospadot is átadott a japán főváros vezetésének.

Wiedermann Béla
2025. 09. 17. 14:44
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország és Japán összekapcsolhatja erőfeszítéseit a környezetvédelem területén – jelentette ki szerdán Tokióban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a tokiói kormányzói hivatalnak egy magyar gyártású Kuube okospadot adott át, majd beszédében aláhúzta: hazánk közel kilencezer kilométerre fekszik Japántól, de a távolság nem számít, ha barátság van a felek között.

Tokióban Szijjártó Péter a magyar–japán barátságot méltatta, és a fenntartható jövő érdekében közös erőfeszítéseket sürgetett egy magyar fejlesztés bemutatásával.
(Fotó: MTI/KKM)

Márpedig Japán és Magyarország, Tokió és Budapest között igaz barátság van. Magyarország és Japán kapcsolatát mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte

– fogalmazott.

Szijjártó Péter a japán–magyar együttműködésről

A miniszter kiemelte, hogy hazánk mindig nagyra becsülte Japán vezető szerepét a világgazdaság high-tech átalakításában. Mint mondta: 

A mai napon ez a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd és a high-tech találkozik egymással.

A Kuube által gyártott innovatív, napelemmel működő okospad szerinte a magyar mérnöki tudás egyik remeke, amely teljesen önfenntartó módon működik. 

Ennek az okospadnak a működési módja tökéletesen egybeesik Tokió zéró kibocsátási stratégiájával

– tette hozzá. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy Tokió olyan ambiciózus célt tűzött ki maga elé, amely szerint 2050-re nullára kívánja csökkenteni a károsanyagok kibocsátását. A magyar külügyminiszter szerint az okospad átadásával is szimbolikusan összekapcsolják a két ország erőfeszítéseit a fenntarthatóság érdekében.

A mai napon ennek a padnak az átadásával összekötjük az erőfeszítéseinket, hogy olyan fenntartható megoldásokat találjunk, amely révén a nagyvárosok működése is meg tudja kímélni a környezetünket

– összegzett a tárcavezető.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

