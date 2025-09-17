Szijjártó Péter Japánnal közös erőfeszítést sürget

Márpedig Japán és Magyarország, Tokió és Budapest között igaz barátság van. Magyarország és Japán kapcsolatát mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte

– fogalmazott.

Szijjártó Péter a japán–magyar együttműködésről

A miniszter kiemelte, hogy hazánk mindig nagyra becsülte Japán vezető szerepét a világgazdaság high-tech átalakításában. Mint mondta:

A mai napon ez a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd és a high-tech találkozik egymással.

A Kuube által gyártott innovatív, napelemmel működő okospad szerinte a magyar mérnöki tudás egyik remeke, amely teljesen önfenntartó módon működik.

Ennek az okospadnak a működési módja tökéletesen egybeesik Tokió zéró kibocsátási stratégiájával

– tette hozzá. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy Tokió olyan ambiciózus célt tűzött ki maga elé, amely szerint 2050-re nullára kívánja csökkenteni a károsanyagok kibocsátását. A magyar külügyminiszter szerint az okospad átadásával is szimbolikusan összekapcsolják a két ország erőfeszítéseit a fenntarthatóság érdekében.

A mai napon ennek a padnak az átadásával összekötjük az erőfeszítéseinket, hogy olyan fenntartható megoldásokat találjunk, amely révén a nagyvárosok működése is meg tudja kímélni a környezetünket

– összegzett a tárcavezető.